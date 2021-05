Cosa si poteva fare nelle lunghe ore trascorse in casa, durante il lockdown generalizzato? Un sacco di persone si sono intrattenute coi videogame. Il risultato è che i profitti di Nintendo sulle vendite della console Switch sono lievitati dell’86 per cento in un anno (da marzo 2020 a marzo 2021). Per il produttore giapponese dei giochi Super Mario e Pokemon, l’utile ha raggiunto la cifra record di 4,4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,36 miliardi dell’anno precedente, un risultato migliore delle previsioni, che si assestavano sui 3,7 miliardi di dollari. Nelle vendite di software di gioco, è stata forte la domanda per Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe e Ring Fit Adventure. Oltre a comunicare i dati finanziari, Nintendo ha svelato di avere in cantiere nuovi giochi interessanti, inclusa una collaborazione nel settore mobile con Niantic. Il rilascio è previsto nella seconda metà del 2021. Altri titoli previsti entro la fine dell’anno sono Mario Golf: Super Rush e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, oltre a un nuovo gioco Pokemon.