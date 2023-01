Nino De Cecco vittima di una rapina in casa: moglie e figlia prese in ostaggio

Rapina nella villa di Nino De Cecco, proprietario dell’azienda De Cecco, uno dei pastifici più importanti e conosciuti del mondo. Lunedì 23 gennaio, intorno alle 21, alcuni ladri hanno portato a termine una rapina a mano armata in cui hanno anche preso in ostaggio la moglie e la figlia.

Nino De Cecco: rapina nella sua villa di Montesilvano

Secondo quanto ricostruito, cinque malviventi si sono presentati armati davanti alla villa dell’imprenditore mentre stavano rientrando la moglie e la figlia di cinque anni. Minacciate con una pistola, queste ultime sono state condotte dentro la villa di Montesilvano, in provincia di Pescara, e prese in ostaggio. Una volta dentro, i ladri si sono fatti aprire la cassaforte, svuotandola e portando via, soldi in contanti, orologi e gioielli oltre ad una pistola che De Cecco deteneva regolarmente.

Minuti di terrore sotto la minaccia delle pistole

Un grandissimo spavento per l’intera famiglia, che per fortuna non è stata ferita. I ladri hanno minacciato con un’arma la figlia e la moglie e poi, una volta in casa, hanno costretto Saturnino De Cecco ad aprire la cassaforte. 20 minuti di terrore, quanto è durata la rapina. Gli uomini con il volto coperto, che la vittima ha descritto come provenienti dall’Est Europa, hanno preso in ostaggio la moglie e la figlia di De Cecco trascinandole e chiudendole in cucina. Due banditi sono rimasti a sorvegliarle mentre gli altri due hanno costretto Nino ad aprire la cassaforte per poi rubarne il contenuto.

Una volta preso il bottino, la banda è fuggita a bordo di un Audi rubata guidata da un altro membro del gruppo rimasto fuori ad attendere gli esecutori. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montesilvano, che stanno indagando sulla dinamica e hanno effettuato i rilievi per far luce sull’accaduto.