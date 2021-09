È morto Nino Castelnuovo: l’attore aveva 84 anni ed era malato da tempo

È morto all’età di 84 anni l’attore Nino Castelnuovo. Il decesso comunicato oggi, martedì 7 settembre, dalla famiglia sarebbe in realtà avvenuto nella giornata di ieri a Roma, conseguenza di una lunga malattia. La moglie Maria Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella hanno chiesto attraverso una nota «comprensione e riservatezza in un momento difficile».

La carriera di Nino Castelnuovo

Nato a Lecco nel 1936, prima di diventare volto noto della televisione e del cinema, era stato un promettente sportivo, mostrando doti atletiche spiccate per il ballo e la ginnastica artistica. Il primo approccio con il mondo dello spettacolo avvenne nel 1955, quando si trasferì a Milano, entrando a far parte della scuola del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. Da lì agli esordi il passo è breve. Appena due anni ci vollero per vederlo sul piccolo schermo, mimo nel programma Zurlì, il mago del giovedì. Sbarcherà quindi in sala con Un maledetto imbroglio, Il Gobbo e Rocco e i suoi fratelli, pellicole in cui recitò, tuttavia, in parti secondarie. Ci vorranno la Francia e il musical Les Parapluies de Cherbourg per garantirgli il successo internazionale. Interamente cantato, il film in cui compariva al fianco di Catherine Deneuve gli valse la Palma d’oro a Cannes, ma non la popolarità in Italia, dove il pubblico non era ancora maturo per il genere, specie se sottotitolato.

Questione di tempo, perché nel ruolo di Renzo Tramaglino conquisterà il pubblico italiano. I promessi sposi, trasmessi sul primo canale per la regia di Sandro Bolchi furono un successo e la fama, di riflesso, travolse anche Nino Castelnuovo. Quest’ultimo entrò nell’immaginario collettivo anche per la pubblicità dell’olio Cuore, in cui si esibiva nel celebre salto della staccionata. Una carriera segnata dalla popolarità, ma anche dai drammi familiari. Perse, infatti, due fratelli: Pierantonio, picchiato a morte e Clemente in un incidente stradale. Nel 1992, dalla relazione con l’attrice Danila Trebbi nacque il figlio Lorenzo. Dal 2010 era sposato con l’attrice Maria Cristina Di Nicola.