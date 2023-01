Nina Zilli incinta? Il gossip dopo l’uscita di Fiorello

«Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?». Così Fiorello rivelerebbe in diretta che Nina Zilli è Incinta. La novità arriva in diretta ai microfoni di Viva Rai 2, condotto dal mattatore intorno alle ore 7:15.

Nina Zilli incinta: la rivelazione da Fiorello

«Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro» incalza Fiorello, rispondendo a Biggio, che sulle prime sembra non aver capito il riferimento. Mauro Casciari avrebbe poi svelato l’arcano: «C’è del terzo!». In seguito, si sarebbe scatenato il gossip sul caso della cantante. «Non parlare! Non dire cose che non sai» lo avrebbe invitato Fiorello, ma ormai il gossip sarebbe esploso. Nina Zilli – nome all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta – non avrebbe né commentato né smentito la notizia.

Il padre del piccolo – se tutto fosse confermato – sarebbe Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin. Il 39enne ha scritto tantissimi tormentoni della scena rap e pop in Italia negli ultimi anni, come Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Volare, Senza pagare e Sconosciuti da una vita. Ha collaborato con Dargen D’Amico, Fedez, Fabri Fibra, J-Ax, Annalisa, Mondo Marcio, Vacca e Giuliano Palma.

La storia con Danti

Danti e Nina Zilli si sono conosciuti nel 2019, per via di un brano, Tu e D’Io, scritto e cantato anche in collaborazione con J-Ax. Nel 2020 la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e farlo sapere. Se quanto rivelato corrispondesse al vero, per Nina Zilli si tratterebbe del primo figlio.

Non è la prima volta che Viva Rai 2 diventa l’occasione per fare rivelazioni. Infatti – anche se non volendo – in trasmissione sarebbe stato rivelato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi. Si parlerebbe di una possibile gravidanza – ma non nella trasmissione Rai – anche per Federica Pellegrini, che ha poi smentito la notizia.