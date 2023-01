Nina Zilli incinta, cantante irritata per lo spoiler di Fiorello: «Ma vaff…»

«Dopo aver fatto tutti gli accertamenti, abbiamo qualcosa di molto importante da dire: a Biggio, ma vaff****». Così Nina Zilli e il suo compagno Danti rispondono in un video pubblicato su Instagram la loro reazione alla rivelazione di Fiorello, che avrebbe detto che la cantante fosse incinta. Il gossip era arrivato nell’ultima puntata di Viva Rai 2.

Nina Zilli, la reazione della cantante in un video dopo la rivelazione da Fiorello

«Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi» spiega la cantante nel video.

«Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più» precisa Nina.

Cosa ha detto

«Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perché si possa vedere qualcosa» conclude.

«Un Vaffa che mi prendo tutto e mi porterò per sempre nel cuore. E voglio dirlo qui ufficialmente: SONO UN CO*****E!!!!» risponde Biggio. La notizia era trapelata durante la trasmissione, dove a un certo punto si è parlato anche di Nina. A questo punto, Fiorello avrebbe detto «Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?». Biggio avrebbe poi insistito per saperne di più. «Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro» aveva detto Fiorello. Infine, Mauro Casciari avrebbe esclamato: «C’è del terzo!».