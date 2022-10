Niko Pandetta condannato a 4 anni per spaccio: respinto il ricorso per il trapper

Niko Pandetta, rapper e trapper neomelodico di origini siciliane è stato condannato definitivamente a 4 anni. La Corte di Cassazione ha confermato e «reso irrevocabile» il verdetto della Corte d’Appello e ora il nipote del boss Salvatore Cappello deve scontare la sua pena.

Niko Pandetta e la condanna che ha subito

Niko Pandetta è stato condannato a 4 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. A condannare il cantante sono state alcune intercettazioni che lo hanno legato a un’indagine sul narcotraffico che ha portato a numerosi arresti. Tuttavia, ora il cantante si trova ancora in libertà, nonostante la condanna ricevuta.

A spiegare il motivo ci ha pensato il manager del cantante, Herik. Le sue parole sono state: «Prima di entrare in carcere passeranno altri mesi per il riesame. Noi dovremo dimostrare che lui non deve entrarci perché sta lavorando e non sta commettendo altri reati. Lo Stato ha interesse a rieducare però non è facile che venga accettato. È facoltà autonoma del giudice decidere se entrerà o se magari si potrà fare un percorso tra lavori sociali e affidamento. Comunque è difficile che rimanga fuori dal carcere».

Il post su Instagram del cantante

Niko Pandetta ha voluto infermare anche i suoi fan più stretti in merito alla condanna ricevuta. In un suo post sul social Instagram si legge: «Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana. Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima».

Pandetta ha anche pubblicato alcune storie sul profilo social ufficiale, invitando i suoi fan a commentare il post appena pubblicato. Questo per invogliare gli utenti a diventare suoi “Amici più stretti” su Instagram, dal momento che il cantante ha promesso di pubblicare contenuti visibili solo a chi rientra in tale selezione.