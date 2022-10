Niko Pandetta arrestato: è il nipote del boss che cantava “Maresciallo non ci prendi”

Gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato Niko Pandetta, il nipote del boss e rapper che cantava “Maresciallo non ci prendi”. Su di lui pendeva già la condanna per spaccio di stupefacenti, alla quale adesso si somma quella di evasione. Il cantante si era reso irreperibile dopo la sentenza.

Niko Pandetta arrestato, dove si nascondeva?

Il personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Milano ha rintracciato e arrestato Niko Pandetta, che si era reso irreperibile dopo aver ricevuto la condanna per spaccio di stupefacenti. Il rapper e nipote del boss Turi Cappello si era nascosto nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro. Proprio il cantante aveva annunciato la condanna sui suoi social.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli avvocati e ha reso definitiva la condanna a quattro anni di carcere riportata in Appello. Pandetta ha pubblicato un ultimo video su TikTok nel quale si è detto pronto ad affrontare la galera, ma che non avrebbe lasciato il mondo della musica anche se costretto dietro le sbarre. Poi ha fatto perdere le sue tracce fino all’arresto dei Carabinieri.

Chi è il rapper di “Maresciallo non ci prendi”

Niko Pandetta, all’anagrafe Vincenzo Pandetta, è un cantante di 31 anni. È nato nel quartiere catanese di Cibali, in una famiglia difficile. Già finito in carcere per spaccio, dice di aver trovato il suo riscatto nella musica. Ha iniziato con il neomelodico, per poi sbarcare nel mondo della trap. Nel 2016 è finito nel mirino delle polemiche per avere dedicato una canzone allo zio Salvatore Turi Cappello, uno dei più potenti boss catanesi. Il mafioso di Cosa Nostra è in carcere dal 1993, sottoposto al regime del 41 bis. Alcuni versi della canzone non lasciano spazio a interpretazioni: «Zio Turi io ti ringrazio ancora per tutto quello che fai per me. Sei stato tu la scuola di vita che mi ha insegnato a vivere con onore, per colpa di questi pentiti sei chiuso là dentro al 41 bis».

«Sono nato e cresciuto in strada, nella mia vita ho commesso molti errori e li ho pagati sempre a caro prezzo. Quando sono tornato in libertà ho inciso il mio primo singolo ed ha avuto un enorme successo ed ha suscitato molte critiche. Ma ero un ragazzo diverso avevo la testa altrove. Oggi ringrazio sempre di essere cambiato e che l’unica passione che avevo da bambino mi ha salvato dalla strada e permesso di realizzare alcuni dei miei sogni», ha spiegato in passato Pandetta sui social.

Le hit più famose e le critiche

La sua hit più famosa è stata pubblicata all’inizio del 2022 ed è diventata un tormentone, totalizzando quasi 38 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel testo di “Pistole nella Fendi” ci sono continui riferimenti al mondo della droga e all’odio verso la Polizia.

Nelle sue canzoni Pandetta esalta i valori della mafia e della criminalità, e per questo ha scatenato violenti polemiche tanto che i suoi concerti sono stati vietati in molte città. L’ultima volta era stato visto in Curva Sud a San Siro durante il derby del 3 settembre scorso. Poi l’arresto.