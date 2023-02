Nikki Haley, chi è l’ex ambasciatrice Usa all’Onu che ora punta alla Casa Bianca

L’ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley, ambasciatrice alle Nazioni Unite ai tempi di Donald Trump, renderà presto ufficiale la sua discesa in campo per le Presidenziali 2024, con la candidatura alle primarie del Partito repubblicano. Ci sarebbe anche una data, e un luogo, per l’annuncio: 15 febbraio, Charleston. Lo scrive il giornale The Post and Courier, citando una fonte molto vicina ad Haley. «Ci sto riflettendo», aveva detto pochi giorni fa in un’intervista alla Nbc.

It’s time for a new generation.

It’s time for new leadership.

And it’s time to take our country back. America is worth the fight—and we’re just getting started. pic.twitter.com/L93Q6WirzD — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 21, 2023

Il tweet: «È l’ora di una nuova leadership»

In passato vicina a Donald Trump, Haley aveva affermato che non avrebbe cercato di sfidarlo se si fosse candidato di nuovo, ma da allora la sua posizione è cambiata e da mesi sta disseminando indizi sulla sua candidatura alle primarie dell’Elefantino. «È l’ora di nuova generazione», ha scritto su Twitter nei giorni scorsi. «È tempo di una nuova leadership. Ed è il momento di riprenderci il nostro Paese. Per l’America vale la pena combattere e abbiamo appena iniziato». Intervistata da Fox News aveva dichiarato: «Quando guardi una corsa alla presidenza, ti domandi due cose. La prima è: la situazione attuale spinge per una nuova leadership? La seconda è: sono io la persona che potrebbe essere quel nuovo leader?».

Dal 2011 al 2017 è stata governatrice della Carolina del Sud

Nikki Haley è nata nel 1972 a Bamberg, Carolina del Sud, da genitori indiani sikh emigrati dal Punjab. Il suo vero nome è Nimrata Randhawa: in famiglia è sempre stata chiamata “Nikki”, mentre Haley è il cognome preso dal marito. Dopo la laurea alla Clemson University ha lavorato in varie aziende, entrando poi in politica nel 2004, quando si è candidata alla Camera dei rappresentanti della Carolina del Sud nella Contea di Lexington, ottenendo il seggio. Sei anni dopo è stata eletta governatrice, diventando la seconda persona indo-americana dopo Bobby Jindal (Louisiana) a ottenere un incarico di tale rilievo.

Vicina a Trump, ma non troppo: ora sfiderà The Donald

Indicata come potenziale vicepresidente già in occasione della corsa di Mitt Romney nel 2012, quattro anni dopo era stata accostata a Trump, come potenziale numero due alla Casa Bianca. Haley aveva però detto di sostenere Marco Rubio e, dopo la rinuncia di quest’ultimo, aveva dato il proprio endorsement a Ted Cruz. In seguito alla vittoria nelle primarie di Trump, l’allora governatrice della Carolina del Sud dichiarò che avrebbe votato per lui, pur non essendo una sua fan. Appena eletto presidente, nonostante l’assenza di esperienza in materia di politica estera, The Donald la nominò rappresentante permanente per gli Stati Uniti d’America alle Nazioni Unite.

Nel periodo al Palazzo di Vetro, Haley è stata spesso critica verso l’Onu, in particolare verso il Consiglio dei diritti umani per la presenza al suo interno di Paesi che li violano e per gli attacchi nei confronti di Israele. Dopo aver ricoperto l’incarico fino al 31 dicembre 2018, si è ritirata a vita privata, intervenendo solo sporadicamente sui temi politici. Ad esempio in occasione delle Presidenziali del 2020, quando sostenne apertamente Trump, con cui in realtà non ha mai avuto buoni rapporti: «Merita altri quattro anni alla Casa Bianca. Mette sempre al primo posto gli Stati Uniti. Trump ha fatto quello che Barack Obama e Joe Biden si sono rifiutati di fare con Corea, Iran, Israele, Cina e Isis». Nel suo ultimo libro Never Give an Inch: Fighting for the America I Love, l’ex Segretario di Stato Mike Pence l’ha accusata di aver ordito un piano con Ivanka Trump e Jared Kushner, per fare fuori Mike Pence ed essere promossa a vicepresidente di Trump nel ticket del 2020. Episodio smentito da Haley, che dovrebbe adesso annunciare la candidatura alle primarie dell’Elefantino al Charleston Visitor Center, poco lontano da casa sua: l’isola di Kiawah.