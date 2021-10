Los Angeles: in vendita casa con tre camere da letto, quattro bagni, una dépendance. E un ex proprietario di professione assassino. Si tratta della casa di Freddy Krueger, resa celebre dal film Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven. Il sito Deadline ha aggiunto dettagli sul prezzo: si parla di 3,25 milioni di dollari, ma bisogna affrettarsi. Le offerte saranno accettate solo fino ad Halloween, naturalmente.

Nightmare, per la pubblicità usato un figurante col costume del killer

Sebbene il cult horror del 1984 sia ambientato in Ohio, la casa sorge al 1428 N Genesee di Los Angeles, nel cuore del quartiere Spaulding Square. Ampiamente giustificato il prezzo, dato che l’abitazione, che si dispiega su due piani, vanta tre camere da letto, quattro bagni, una grande suite primaria e un’ampia cucina in legno in stile retrò. Presente anche una dépendance indipendente con pergolato, cucina e bagno privati. Non finisce qui, perché in giardino trovano spazio una piscina e un incantevole agrumeto.

The house from "A Nightmare on Elm Street" is up for sale. https://t.co/q2h8EWFR2E — TMZ (@TMZ) October 20, 2021

Per attirare l’attenzione dei potenziali compratori, i proprietari hanno anche assunto un figurante travestito dal temibile serial killer. Nelle foto pubblicate da Tmz, è possibile vedere il falso Krueger mentre svolge vari lavori domestici o è comodamente appoggiato su una sedia a dondolo. Una vera chicca per gli appassionati del genere horror e del capolavoro Anni 80 che, tra l’altro, ha segnato l’esordio cinematografico di Johnny Depp nei panni di Glen Lanz, amico della protagonista (Heather Langenkamp).

Fantasmi, evocazioni e assassini, ecco le altre case dell’orrore

Quella di Freddy Krueger non è l’unica casa horror disponibile sul mercato. Da inizio settembre, come ha annunciato la Cnn, è possibile acquistare a Rhode Island, nel New England, la fattoria che ha ispirato il film The Conjuring nel 2013. «La leggenda narra che sia infestata dalla presenza di Bathsheba Sherman, che visse qui nel 1800», ha detto Mott & Chace Sotheby’s International Realty, agenzia che si sta occupando della vendita. «Gli attuali custodi (che hanno comprato la casa solo nel 2019, ndr) hanno segnalato strani eventi, attirando l’attenzione di esperti del paranormale». La casa da quasi 1000 metri quadri, sorge su un terreno di quasi 35 mila metri quadri ed è in vendita per 1,2 milioni di dollari.

Per evitare i prezzi milionari delle due abitazioni ma soddisfare comunque l’ebbrezza del brivid, ecco una terza e ultima chance. Su AirBnb, dal prossimo 27 ottobre, sarà possibile prenotare un posto nella villa di Scream durante la notte di Halloween. La dimora si trova a Tomales, nello stato della California, e sarà aperta al pubblico per celebrare il 25esimo anniversario dall’uscita del film. Come riporta l’annuncio, l’esperienza è disponibile per un gruppo di quattro fortunati e sarà arricchita da presenze improvvise, tra cui alcune incursioni notturne del noto serial killer. «Ghostface è tornato a terrorizzare la città, quindi dovrete stare molto attenti», ha comunicato l’azienda. «Evitate ogni tipo di incontro, anche se sappiamo che lui ama gli ingressi a sorpresa». Ad accogliere gli ospiti ci sarà David Arquette, una delle star del film, che proporrà una maratona dei quattro capitoli originali, rigorosamente su videocassetta. Orecchie aperte, perché Ghostface chiamerà al telefono per intrattenere le sue vittime.