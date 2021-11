Niger, incendio a scuola: morti almeno 26 bambini

Almeno 26 bambini sono morti in un incendio scoppiato in una scuola in Niger. La tragedia è avvenuta nella città meridionale di Maradi. Tre aule di un edificio costruito in legno e paglia hanno preso fuoco il pomeriggio di lunedì 8 novembre. Circa 80 studenti hanno subito gravi ustioni. La causa dell’incendio è ancora poco chiara. Secondo le Nazioni Unite, il Niger – con una popolazione di circa 25 milioni di abitanti – è uno dei Paesi più poveri del mondo e ha uno dei tassi di alfabetizzazione più bassi dell’Africa.

Niger, incendio a scuola: non c’è ancora un bilancio definitivo

L’incendio è avvenuto a Maradi nel sud del Paese. «E’ un incendio che ha decimato una scuola ma non abbiamo ancora un bilancio definitivo», ha dichiarato Issoufou Arzika, segretario generale del sindacato degli insegnanti. Un bilancio terribile quello dell’incendio divampato a scuola dove sono morti almeno 26 morti bambini e circa 80 rono rimasti ustionati Il governatore regionale Chaibou Aboubacar ha comunicato all’agenzia stampa Dpa che le cause del rogo non sono ancora note.