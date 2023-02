Pietre contro l’auto di Nicolò Pirlo: presa baby gang

Sono stati fermati due membri della baby gang accusata di aver lanciato delle pietre contro l’auto di Nicolò Pirlo, figlio dell’ex calciatore del Milan Andrea Pirlo. I giovani componenti di questa banda sono accusati anche di aver commesso delle rapine nei confronti dei loro coetanei.

Fermata la baby gang che si era scagliata contro l’auto di Nicolò Pirlo

Sono minorenni i giovani accusati di aver lanciato sassi contro l’auto di Nicolò Pirlo e apparterebbero alla baby gang del centro, quella che bazzicava tra i giardini di Cavour di Torino e che usava come punto di ritrovo piazza Maria Teresa. La baby gang è composta da giovani italiani e marocchini ma con cittadinanza italiana.

Nella fattispecie, i carabinieri della compagnia di San Carlo hanno arrestato due dei quattro componenti della gang, un giovane di 15 anni e un altro di 17 anni. I due sono un italiano che ha già ricevuto un daspo urbano e un ragazzo marocchino. Entrambi avevano precedenti penali. La coppia è stata arrestata in flagranza dopo che avevano tentato una rapina a un loro coetaneo, minacciando quest’ultimo di consegnare il cellulare. Tuttavia, i carabinieri sono intervenuti in tempo e li hanno fermati. Grazie alle indagini poi, ai due giovani sono state attribuite altre due rapine, di cui una tentata, commesse nei giorni scorsi. Per questi episodi i due giovani di 15 e 17 anni sono stati anche denunciati.

L’identificazione grazie al video del figlio del calciatore

Grazie al video pubblicato da Nicolò Pirlo, i carabinieri sono riusciti a identificare i due ragazzi arrestati nel gruppetto di quattro che aveva lanciato pietre contro l’auto del figlio del calciatore.

Nel video pubblicato su Instagram, Nicolò Pirlo si era lamentato della situazione in centro a Torino. Infatti, aveva scritto: «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?».