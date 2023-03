Morta Nicoletta Saracco, testimonial della lotta al tumore al seno

Dopo la diagnosi di tumore al seno quattro anni fa, la 33enne Nicoletta Saracco è morta sabato 25 marzo. Stamattina avranno luogo i funerali a Civitanova, nelle Marche. Da anni si raccontava sui social ed era diventata la testimonial della lotta al tumore al seno.

Nicoletta Saracco morta per un tumore al seno

Ad annunciare la morte della giovane è stata la Fondazione Ieo Monzino che sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Da quando 4 anni fa le era stato diagnosticato il tumore, Nicoletta era diventata una testimonial attiva, un’influencer che nei social promuoveva la prevenzione del tumore al seno.

Proprio la Fondazione ha dichiarato: «Con il suo spirito sempre allegro ha supportato la ricerca Ieo Istituto Europeo di Oncologia con innumerevoli attività e iniziative, tra tutte il progetto Ieo Good vibes on the road e Ni.art.gallery (uno shop online di abbigliamento e accessori per raccogliere fondi per la ricerca, ndr), perché sapeva quanto è importante l’obiettivo che vogliamo raggiungere con la ricerca. Siamo sicuri che chiunque abbia conosciuto Nicoletta porterà dentro di sé la sua forza nell’affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia. Nicoletta ci mancherai, è stato un privilegio averti conosciuto».

Chi era

La giovane era originaria di Civitanova ma abitava a Milano, dove lavorava nel mondo della moda come designer. Sui social raccontava con leggerezza la sua battaglia contro il cancro, diagnosticato nel 2019, condividendo con i follower tutti gli aspetti di questo male. Un tumore al seno metastatico, una massa non localizzata in un solo punto e quindi non operabile. La rubrica creata dalla giovane sui social e chiamata Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale d’istruzioni antipanico si proponeva di spiegare le terapie alle quali le pazienti oncologiche si sottopongono tutti i giorni ma anche i sentimenti di tutte le donne che convivono quotidianamente con la malattia.