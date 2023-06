Nicoletta Romanoff: età, marito, figli e film dell’attrice

Nicoletta Romanoff o Romanov è un’attrice italiana (vero nome Nicoletta Consolo) nata a Roma il 14 maggio 1979. È la secondogenita del penalista Giuseppe Consolo e di Natalija Nikolaevna Romanoff (di cui l’attrice ha utilizzato il cognome come nome d’arte) e tra i suoi avi annovera gli zar Nicola I di Russia, Paolo I di Russia e l’imperatrice Caterina II di Russia.

Nicoletta Romanoff: biografia e carriera

Dopo aver frequentato il liceo linguistico, ha studiato veterinaria a Parigi e ha mosso i primi passi nella moda. Solo successivamente si avvicina alla recitazione diventando nota al pubblico del grande schermo con il film di Gabriele Muccino Ricordati di me, dove interpreta il ruolo di Valentina, una ragazza che vuole intraprendere la carriera di show girl. Grazie a questo film riceve al Taormina Film Fest il premio Guglielmo Biraghi, dedicato alle giovani promesse dell’anno, e una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Nel 2005 è protagonista, insieme a Giorgio Pasotti, della miniserie tv in due puntate trasmessa da Rai 2 Un anno a primavera mentre nel 2006 gira il film Cardiofitness, diretto da Fabio Tagliavia e tratto dal libro omonimo dell’autrice torinese Alessandra Montrucchio. Il film esce nelle sale nel 2007. Nell’autunno dello stesso anno gira il film tv sulla vita di Marco Pantani, Il Pirata – Marco Pantani, in cui interpreta il ruolo di Christina, la fidanzata del ciclista.

La filmografia di Nicoletta Romanoff comprende successi cinematografici e televisivi tra cui Dalla vita in poi, regia di Gianfrancesco Lazotti, Posti in piedi in paradiso, regia di Carlo Verdone, La casa di famiglia, regia di Augusto Fornari e Gli anni più belli, regia di Gabriele Muccino. In tv, invece, ha recitato tra gli altri in Made in Italy e L’ispettore Coliandro.

Nicoletta Romanoff: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice si è sposata giovanissima con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia da cui ha avuto due figli, Francesco nato il 30 luglio 1999 e Gabriele nato l’1 novembre 2000. La coppia si è separata nel 2004, quando la Romanoff ha incontrato sul set l’attore Giorgio Pasotti. I due hanno avuto una bambina, Maria, nata nel 2010. La loro relazione è terminata nel 2014 e qualche anno più tardi Nicoletta ha conosciuto Federico Alverà, che ha sposato nel 2014. I due hanno avuto una figlia, Anna.