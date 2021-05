Scambi ferroviari

Nicoletta Giadrossi sarà la nuova presidente di Ferrovie. Luigi Ferraris, ex numero uno di Terna, come si ventilava sarà il nuovo ad. La sorpresa viene comunque da Giadrossi, anche perché per tutto il giorno si sono rincorse voci che davano quasi per certo in quella poltrona Paolo Scaroni. Invece, all’ultimo, il colpo di scena. Giadrossi, triestina, laureata presso la Yale University in Mathematics and Economics nel 1988, con MBA conseguito presso Harvard Business School nel 1992, era da maggio 2016 consigliere di Fincantieri e dal 2017 di Brembo. In precedenza era stata membro del consiglio di amministrazione di Faiveley Transport e dal 2013 di Bureau Veritas. Dal 2015 è Senior Advisor di Bain Capital Partners. È stata membro indipendente dei consigli di amministrazione di Aker Solutions e dell’università degli Studi di Trieste. È inoltre stata presidente di Technip France Sas, membro dei consigli di amministrazione di Technip India, di Aker Solutions Angolan JV e di GE Capital Italia, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Dresser Rand SA. Carrier. La manager prende il posto di Gianluigi Vittorio Castelli, presidente di Fs dal luglio del 2018. Mentre Ferraris va a sostituire l’attuale ad Gianfranco Battisti, nominato sempre nel 2018 in quota 5 Stelle. Entrano nel nuovo cda anche Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci, Silvia Candiani (ad di Micosoft Italia) e Riccardo Barbieri Hermitte.