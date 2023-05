Nicole Grimaudo: età, figli e marito dell’attrice

Nicole Grimaudo è un’attrice italiana nata a Caltagirone il 22 aprile 1980. Esordisce in televisione a Non è la Rai, approdando poi al cinema con grandi nomi tra cui Lina Wertmuller, Roman Polanski, Giuseppe Tornatore. Durante la sua carriera interpreta anche diversi ruoli in serie di successo, da R.I.S. a L’Ispettore Coliandro.

Nicole Grimaudo: biografia e carriera

Nel 1994, durante un viaggio a Roma per trovare le sorelle che si erano trasferite, decide di partecipare a un provino per Non è la Rai. Un casting che supera diventando una delle ragazze più amate e conducendo anche alcune puntate in sostituzione di Ambra Angiolini. Dal programma di Boncompagni alla recitazione il passo è stato breve, tanto che nel 1996 debutta come attrice nella miniserie televisiva Sorellina e il principe del sogno per la regia di Lamberto Bava. Nel 1997 partecipa invece alla fiction Racket al fianco di Michele Placido. Il debutto al cinema arriva con il film dei fratelli Taviani Tu ridi.

Nell’arco della sua carriera vanta un’ampia filmografia con grandi nomi del cinema, da Özpetek, a Tornatore fino a Muccino. Ha recitato in Baarìa, presentato alla serata d’apertura della 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e in Mine Vaganti, in concorso al Tribeca Film Festival per il premio al miglior film, al migliore attore e alla migliore attrice. Ha lavorato anche in numerose produzioni televisive tra cui Questa casa non è un albergo, L’amore oltre la vita, L’ispettore Coliandro, Il bello delle donne, R.I.S. – Delitti imperfetti, Medicina generale ed Il Mostro di Firenze di Antonello Grimaldi per Fox Crime. Nel 2013 è tornata sul grande schermo con il film Buongiorno papà di Edoardo Leo e nel 2015 è di nuovo al cinema con il film Le leggi del desiderio di Silvio Muccino. E ancora, nel 2018 è nel cast di Immaturi – La serie, remake del film Immaturi, e più recentemente in Passeggeri notturni e Tutta colpa della fata Morgana.

Dal 15 maggio è di nuovo in tv nella serie Vivere non è un gioco da ragazzi per la regia di Rolando Ravello, in onda su Rai 1 e tratta dal libro di Fabio Bonifacci Il giro della Verità. Nel cast anche Stefano Fresi. La serie racconta come un gesto percepito come innocente da molti adolescenti – passare una pasticca a un amico – possa spezzare delle vite.

Nicole Grimaudo: marito e figli

Nicole Grimaudo ha due figli: Pietro, nato il 21 marzo 2014, e Giulio, nato il 25 gennaio 2021. Entrambi li ha avuti dal marito Francesco, un giornalista Rai sposato nel 2013.