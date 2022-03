Nicolas Vaporidis, chi è la moglie dell’attore e produttore di origine greca

Conosciuto per essere l’attore protagonista di Notte prima degli esami, Nicolas Vaporidis ha all’attivo numerosi film e serie tv e fa anche parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022: vediamo quali sono state le sue principali esperienze lavorative e chi è sua moglie.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nato nel 1981 da padre greco e madre romana, che si separarono quando era piccolo, dopo gli studi liceali si è trasferito a Londra per inseguire la passione trasmessagli sin da bambino dal nonno, direttore di produzione per la Maura Film, e frequentare i corsi di recitazione presso lo Lee Strasberg Theatre Institute. Tornato in Italia, si è iscritto alla scuola di recitazione Teatro Azione grazie alla quale ha iniziato a recitare in spettacoli teatrali per lo più di matrice shakespeariana.

Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2002 con il film Il ronzio delle mosche. L’anno seguente ha ottenuto il ruolo da protagonista in 13dici a tavola (2004), vincitore dei Los Angeles Italian Film Awards, e ha girato la miniserie tv A casa di Anna in onda su Rai Uno.

Dopo aver fatto parte del cast di altri lavori, tra cui Ti amo in tutte le lingue del mondo, nel 2006 è arrivato il vero successo con Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, nel quale ha interpretato il protagonista accanto a Cristiana Capotondi. Nel 2007 ha poi girato Notte prima degli esami – Oggi e l’anno successivo Questa notte è ancora nostra. Tra le sue apparizioni più recenti vi sono quelle in Tutti i soldi del mondo (2017), Anche senza di te (2018) e L’agenzia dei bugiardi (2019).

Nicolas Vaporidis: la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore romano è stato sposato per due anni con l’attrice e collega Giorgia Surina. I due hanno celebrato il loro matrimonio nel 2012 a Milano e poi Mykonos, salvo poi aver annunciato, nel 2014, il divorzio. A chi gli ha chiesto le ragioni della separazione, Nicolas ha risposto che “eravamo piccoli, io soprattutto, ed incapaci di prenderci cura di noi”. Ha comunque dichiarato di non essersi mai pentito di essersi sposato.

Attualmente si è invece dichiarato single, tanto da gareggiare proprio in questa categoria all’Isola dei Famosi. Alla vigilia dell’inizio programma, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha però annunciato che “pare che a Roma lui sia fidanzatissimo”.