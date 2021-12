Nicolas Maupas chi è: carriera, vita privata e Instagram dell’attore di Un professore stasera su Rai1

Stasera 2 dicembre, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda il quarto appuntamento con Un professore, fiction con Alessandro Gassmann nei panni del docente Dante Balestra. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin e Nicolas Maupas. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un professore, trama e cast di stasera 2 dicembre 2021 su Rai1

Come sempre, anche stasera Un professore sbarcherà su Rai1 con un doppio episodio. Il primo vede Dante (Alessandro Gassmann) tenere una lezione su Michel Focault (filosofo che dà il titolo alla puntata). L’obiettivo è focalizzare l’attenzione degli studenti sul concetto di omologazione. In seguito, l’uomo prova a confrontarsi con il figlio Simone (Nicolas Maupas), suo alunno in classe, senza successo per via della chiusura del ragazzo nei confronti del padre. Nel frattempo, Anita (Claudia Pandolfi) scopre l’auto di Sbarra (Loris Loddi), che Simone aveva distrutto in un precedente episodio, nella rimessa e avverte Dante: il giovane e il suo amico Manuel (Damiano Gavino) rischiano di finire nei guai.

Nella seconda puntata, Dante accompgna i suoi alunni al museo diretto da Cecilia (Francesca Cavallin) ma un fatto increscioso porta scompiglio nel gruppo. L’ex di Monica (Beatrice de Mei) ha infatti postato un video a luci rosse della ragazza in rete. Il docente allora decide di concentrare l’attenzione sul filosofo Guy Debord e sulla società dello spettacolo, mostrando alla giovane studentessa la solidarietà sua e dei compagni. Una volta terminato l’incontro, Dante si reca subito dal ragazzo per dargli una sonora lezione. Nel frattempo, Simone ormai consapevole dei suoi sentimenti, decide di avvicinare Manuel che però lo rifiuta con fermezza. Tornato a casa, il ragazzo ha un nuovo violento litigio con il padre e, amareggiato per l’intera situazione, decide di raggiungere la madre a Glasgow.

Nicolas Maupas, carriera e vita privata dell’attore di Un professore stasera 2 dicembre 2021 su Rai1

Nicolas Maupas, carriera professionale

Milanese ma di origini francesi, classe 1999, Nicolas Maupas è al centro di due serie di successo della Rai, dato che compare fra i protagonisti di Un professore e di Mare Fuori. In quest’ultimo interpreta il ruolo di Filippo o’ Chiattillo, uno dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli. La prima stagione della serie con Carolina Crescentini ha anche segnato il suo esordio televisivo nel 2019.

Grazie al successo ottenuto con la sua performance, nel 2020 ha ricevuto un ruolo nella produzione Rai Nudes, miniserie di Laura Lucchetti sul revenge porn dove ha vestito i panni di Vittorio. Ancora agli inizi della sua carriera attoriale, sta frequentando al momento l’Accademia 09 di Milano dove studia recitazione e doppiaggio.

Nicolas Maupas, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita personale, ha avuto una relazione con la collega Ludovica Coscione (Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio Capo). Come dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair, attualmente è single. Ai microfoni del magazine ha anche dichiarato di essere stato vittima di bullismo al liceo per opera di un gruppetto di coetanei. Attivo sui social, ha un profilo Instagram che conta 149 mila follower.