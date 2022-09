Nicola Tonon morto a 44 anni: addio all’informatico del Global Campus

Nicola Tonon, informatico del Global Campus, è morto a soli 44 anni. La notizia ha sconvolto i suoi amici e i suoi familiari che sui social hanno espresso il loro dolore. Ecco cos’è successo.

La morte di Nicola Tonon

Nicola Tonon si è sentito male la scorsa notte. L’uomo riposava in casa con la compagna Gaia quando improvvisamente ha avvertito un forte dolore ed è andato in bagno. Qui si è lamentato e ha allertato la compagna che lo ha trovato poi a terra privo di sensi. A quel punto, la sua partner ha deciso di chiamare i soccorsi ma quando questi ultimi sono arrivati ormai era tutto inutile: l’uomo era già morto.

Nicola era un informatico esperto lavorava con il Global Campus of Human Rights da tempo, si era laureato all’Università di Trieste e nell’anno 2011 si era trasferito a Venezia, dove viveva tutt’ora. La mamma Elena, la sorella Camilla, la compagna Gaia e due nipoti piangono la sua scomparsa.

Il ricordo dei suoi amici

Diversi amici e colleghi hanno voluto ricordare sui social Nicola Tonon. Il direttivo del Global Campus Human of Rights ha scritto in merito alla sua scomparsa: «È con profonda tristezza e ancora sotto shock che dobbiamo comunicarvi la morte improvvisa del caro amico e collega Nicola Tonon. Nicola lavorava per il Global Campus da più di quindici anni e ha lasciato un’impronta profonda alla nostra organizzazione sotto tanti aspetti. I nostri sentimenti in questo momento difficile vanno tutti ai suoi cari».

Stefania Saccarola, rappresentante del personale di Global Campus ha commentato dicendo: «Abbiamo perso non solo un collega ma un amico, e per alcuni di noi una specie di familiare. Lo spazio vuoto che Nicola lascia è enorme, così come la sua personalità. Ci mancherà per sempre». Dolce il ricordo degli studenti EMA dell’anno 2017/2018 che hanno dichiarato: «Nicola ci è stato di grande aiuto durante il nostro semestre a Venezia, sempre disponibile, divertente, solidale e pronto a fare quattro chiacchiere. Era un amico di molti. Ha contribuito a rendere la nostra esperienza a Venezia così speciale, con il suo grande senso di umorismo, la sua risata contagiosa e la sua personalità accomodante. Conserveremo i ricordi e i bei momenti trascorsi con lui».