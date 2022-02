Nicola Porro, chi sono la moglie e i figli del conduttore di Quarta Repubblica?

Nicola Porro è un noto giornalista italiano, conosciuto ai telespettatori del piccolo schermo per la sua conduzione di programmi di carattere economico e politico, come Matrix, su Canale 5, e Quarta Repubblica, su Rete 4. Nato a Roma il 27 settembre 1969, si è laureato in Economia e commercio ed è dal ’97 giornalista professionista. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco chi è la moglie e chi sono i figli di Nicola Porro.

Chi è la moglie di Nicola Porro?

Anche se il giornalista cerca di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, è noto che egli è sposato con Allegra Galimberti, con la quale ha costruito una bellissima famiglia. Sul conto della moglie del conduttore Mediaset non si sa molto, solo che lavora nell’ambito della moda e del fashion, da sempre sua grande passione che è riuscita col tempo a far diventare una professione.

Allegra Galimberti e Nicola Porro dopo essere convolati a nozze hanno dato alla luce due splendidi figli. Si tratta dei piccoli Ferdinando e Violetta, al momento ancora minorenni e che a quanto pare non hanno l’abitudine di guardare il padre in tv, perché, come lui stesso ha dichiarato durante un’intervista: “vanno a letto presto”.

Non si sa molto altro della vita privata del giornalista, che anche sui social limita i contenuti di carattere privato, proprio per tenere lontano dai riflettori la moglie e proteggere la privacy dei figli.

L’amore per la moglie

Durante un’intervista del settimanale Visto, Nicola Porro però ha fatto anche una bella dedica d’amore alla moglie Allegra Galimberti. “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto”, ha rivelato. Con la moglie, infatti, ha costruito una stupenda famiglia.