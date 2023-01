Nicola Piovani: biografia e colonne sonore del musicista di La vita è bella

«Anche la canzone romana ha subito la sua dose di banalizzazione commerciale. (…) Erano gli anni in cui i dischi cominciavano a rendere tanti soldi e i discografici fiutarono subito in quale direzione andare: trasformare tutto in prodotto ritmico-ballabile. (…) La legge generale si impose: la quasi totalità dei prodotti deve essere ballabile. Spariscono perciò i rallentati, gli affrettati, le corone, le sospensioni e si dileguano quasi del tutto anche le dinamiche. Il disco per entrare in classifica, nel novanta per cento dei casi, deve avere un metronomo unico da capo a fondo, deve avere un ritmo ben marcato, segnalato possibilmente da una percussione dominante. La canzone diventa cioè fondamentalmente antiteatrale». Così Nicola Piovani spiegava nel 2003 a Il Messaggero come si stava muovendo la musica romana in quel periodo. Biografia, colonne sonore e tutte le curiosità sul musicista italiano.

Nicola Piovani: biografia e colonne sonore

Piovani è nato a Roma nel 1946. Il padre era musicista, mentre la madre era un’attrice di teatro. Si trasferisce a Milano per poter ottenere il diploma al prestigioso conservatorio dedicato a Giuseppe Verdi. Nel 1971 arriva la sua prima colonna sonora, per il film N.P. – Il segreto.

Le colonne sonore più note di Nicola Piovani sono per i film: La vita è bella , Pinocchio, Caro diario, Il marchese del Grillo, Il signore delle formiche, La stanza del figlio, La voce della Luna, L’iniziazione, La notte di San Lorenzo, Gli anni più belli e Kaos.

Moglie e figli

La moglie di Nicola Piovani si chiama Norma Martelli ed è un’attrice. Dal loro matrimonio sono nati due figli. I figli non hanno intrapreso la carriera musicale.

«Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente. Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo» aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair.