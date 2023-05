Nicola Lagioia: moglie, libri e carriera del direttore del Salone del libro di Torino

Torna a partire dal 18 maggio e fino al 22 maggio l’imperdibile appuntamento dei lettori con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Ancora una volta a dirigerlo sarà Nicola Lagioia, vediamo dunque insieme tutto quello che c’è sapere su di lui.

Chi è Nicola Lagioia: la biografia dell’autore

Nato il 18 aprile del 1973 a Bari, Nicola è uno fra i più apprezzati scrittori italiani contemporanei. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università Aldo Moro di Bari, muove i primi passi nel mondo dell’editoria scrivendo come ghostwriter per alcune case editrici e lavorando come sceneggiatore. L’esordio letterario vero e proprio con il suo nome e cognome arriva nel 2001, con la pubblicazione (per minimum fax) di Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi), seguito da una serie di romanzi che raccoglieranno diversi riconoscimenti (è il caso di Occidente per principianti, vincitore del premio Scanno).

La consacrazione definitiva arriverà però nel 2015 con il trionfo al Premio Strega (il più importante riconoscimento letterario in italia) grazie a La ferocia, pubblicato da Einaudi: il libro racconta la storia della misteriosa morte di Clara Salvemini, figlia di una nota famiglia di costruttori. Il successo nel mondo editoriale permetterà a Lagioia di espandere i suoi orizzonti, diventando in breve tempo uno fra i più apprezzati intellettuali del panorama italiano. Nel suo curriculum ad oggi lo scrittore vanta, tra le altre cose, la direzione della collana nichel di mininum fax e la conduzione della rassegna culturale di Rai Radio 3 Pagina3. Per tre anni, dal 2013 al 2015, è stato in aggiunta uno dei selezionatori della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

A partire dal 2017 è il direttore del più importante evento nazionale dedicato al mondo dei libri e dell’editoria, in programma ogni anno nel capoluogo sabaudo. Di recente, infine, l’autore ha firmato il celebre libro La città dei vivi, incentrato sul brutale omicidio del giovane Luca Varani.

La vita privata e le curiosità

Lagioia, sposato con l’autrice piacentina Chiara Tagliaferri dopo una convivenza durata 6 anni, è stato di recente coinvolto in una controversia legata ad alcuni vecchi commenti su Melissa Panarello. Circa 20 anni fa, lo scrittore aveva pronunciato frasi ingiuriose nei confronti dell’autrice di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, scoperte da Striscia la Notizia. Alla luce delle accuse di sessismo che l’hanno travolto, Lagioia si è sentito in obbligo di scusarsi con la diretta interessata, con la quale ha ad oggi un ottimo rapporto.