Nico Cirasola morto a 71 anni: addio al regista pugliese

Nico Cirasola aveva 71 anni, addio al regista pugliese che ha celebrato la sua Puglia e le sue attrazioni tramite i film come Odore di pioggia, Da do da e Focaccia Blues. Il regista ha realizzato tanti altri lavori e la sua ultima opera è stata «Rudy Valentino».

I lavori più famosi di Nico Cirasola

La scorsa notte a 71 anni è deceduto il regista pugliese Nico Cirasola che ha scritto e diretto film come Odore di pioggia, Da do da e Focaccia Blues. Quest’ultimo è ispirato a una storia reale di Altamura, che vede protagonista una focacceria che ha sconfitto il fast food. Fin da giovane Cirasola è stato interessato al cinema e ha debuttato accanto a Renzo Arbore in Odore di pioggia, negli anni ha avuto una carriera divisa tra attore e regista. Nel 2000 è stato l’interprete di Sangue vivo di Edoardo Winspeare e regista di Albania blues. Il suo ultimo lavoro è stato Rudy Valentino che illustra il ritorno di Rodolfo Valentino a Castellaneta, suo paese natale, nell’estate del 1923. In merito a quest’opera Nico Cirasola ha spiegato: «Il mio Rudy rappresenta tutti i giovani che hanno un sogno da realizzare e, nonostante l’amore per la propria terra, sono costretti a lasciarla. Rodolfo Valentino con grande sacrificio, partendo da un piccolo paese della Puglia, riuscì in poco tempo a diventare la star più brillante di Hollywood, testimonial dello stile e dell’eleganza italiana».

Il ricordo del sindaco di Bari

Antonio Decaro, il sindaco di Bari, ha voluto ricordare il regista deceduto tramite una nota ufficiale. In quest’ultima il sindaco ha esaltato i suoi lavori cinematografici: «Nico Cirasola è stato un uomo di cinema a tutto tondo, una figura eccentrica e irregolare che si è misurata con la scrittura, la regia, l’interpretazione e la produzione. Un entusiasta, un artigiano del cinema, un uomo profondamente legato a questa terra, ai suoi volti e alle sue storie».