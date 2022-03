Nick Luciani: vita privata, successi e difficoltà del Cantante dei Cugini di Campagna

Noto per essere dal 1994 la voce di uno dei gruppi musicali italiani più noti, I Cugini di Campagna, Nick Luciani figura tra i partecipanti all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi: vediamo quali sono stati i momenti più significativi della sua carriera e chi sono sua moglie e i suoi figli.

Chi è Nick Luciani: età, successi e difficoltà economiche

Nato a Roma nel 1970 (ha quindi 51 anni) e diminutivo di Nicolino Luciano, durante la sua carriera al fianco della band è stato voce di tantissimi successi tra cui l’immortale Anima mia, Meravigliosamente, No tu no, Conchiglia bianca, Innamorata e Un’altra donna. Un legame, quello tra lui e gli altri componenti, che si è interrotto dal 2014 al 2021 per via, tra gli altri motivi, di alcuni attriti con il chitarrista Ivano Michetti. In particolare, ha raccontato il cantante, non tollerava più le “idee ed esigenze interpretative” del collega e per questo ha voluto tentare la carriera da solista.

Un periodo difficile che gli ha causato molte difficoltà economiche che l’hanno portato a imparare molti mestieri per sostenere la famiglia. “Ho fatto il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista“, ha dichiarato da Barbara D’Urso. Nel 2021, anche grazie alla conduttrice, i componenti del gruppo si sono però riappacificati. “C’è stato un momento che mi ero perso diciamo, ora però non ci lasceremo più”, ha dichiarato Nick a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Proprio con il fratello di Ivano, Silvano, il cantante ha scelto di partecipare al reality di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi.

Nick Luciani: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Luciani è sposato con la cantante Vanessa Perna. I due hanno celebrato il loro matrimonio nel 1999 nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina. Il ricevimento venne invece organizzato a Grottaferrata e ospitò circa duecentotrenta invitati. Dal loro amore è nata una figlia di nome Karen.