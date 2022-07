Nick Kyrgios incriminato per lesioni all’ex fidanzata Chiara Passari

Stando a quanto dichiara l’avvocato Jason Moffett, l’atleta rischierebbe, se l’accusa venisse confermata, anche una pena detentiva di due anni. “La natura dell’accusa è grave e il signor Kyrgios prende la questione molto sul serio – ha ammesso il legale del tennista in una dichiarazione al giornale The Canberra Times -. Al momento non c’è alcun commento da fare ma a breve rilasceremo un comunicato stampa“.

La relazione con Chiara Passari

L’ex compagna Chiara Passari, nel dicembre scorso – cosa, questa, non legata alle accuse di aggressione – aveva anche pubblicato degli screenshot di alcuni messaggi con Kyrgios. Secondo questi Nick l’avrebbe lasciata sola per le strade di New York alle quattro del mattino dopo aver preso il suo portafogli e il suo cellulare prima di andar via in compagnia di una sua ex.

I due si sono messi insieme nel 2019, a pochi mesi dalla separazione tra Nick e Anna Kalinskaya, consacrando il proprio amore con molti contenuti condivisi sui social. Chiara Passari, australiana come Kyrgios, ha raggiunto la notorietà grazie alla relazione con il giocatore. Non sono tuttavia note le motivazioni per cui la coppia si è successivamente separata.