Nichelino, murale dedicato a Piero Angela. Alberto: «Grazie di cuore»

«È bellissimo, immenso. Grazie di cuore». Così Alberto Angela ringrazia sui social chi ha realizzato il murale dedicato a suo padre Piero a Nichelino, a Torino. Per Alberto rivederlo, anche se in quel modo, è stata una grande emozione, che ha voluto condividere anche sui social. Piero è venuto a mancare a 93 anni il 13 agosto 2022. In più, il murale servirà a riqualificare quella zona.

Nichelino mostra murale con il padre Piero: la reazione di Alberto Angela

Il murale rientra tra le iniziative del Nichelino Lights Up Festival. L’artista è Davide Andreazza, con il supporto di Karim Cherif. L’inaugurazione ufficiale del murale sarà il prossimo 22 dicembre. «È stato un piacere lavorare in questo progetto con Davide Andreazza nella realizzazione di questa opera, in collaborazione con il comune di Nichelino, l’assessore Fiodor Verzola, il sindaco Tolardo Sindaco e l’associazione culturale EsperArte… Questo è il primo intervento del Nichelino Lights up Festival che da due anni porta arte, cultura e bellezza sui muri della città… Onorati del fatto che questo intervento sia piaciuto. Grazie Alberto Angela» scrive proprio Cherif in un commento al post di Alberto Angela su Facebook, dove il divulgatore dà la notizia della realizzazione del murales.

«Avremmo voluto averlo qui ufficialmente, ma questa foto ripaga di tutto il lavoro svolto» scrive l’assessore di Nichelino Fiodor Verzola.

Cosa hanno detto i fan

«Siete due persone meravigliose. Chi ha fatto questo lavoro, è un anima bellissima. Che ricorda a sua volta un ‘anima speciale, che personalmente, io, ricorderò a vita. Un abbraccio forte, Alberto e Piero Angela» scrive una signora sotto al post. L’affetto per Piero è ancora tantissimo nel pubblico.

«Grazie Alberto di aver condiviso con noi questa grande emozione, vedere questo bellissimo murale che ci lascia impresso nella mente e nel cuore le virtù di tuo padre, che non dimenticheremo mai.Grazie a Piero e ad Alberto per il sapere che ci avete trasmesso» scrive un’altra utente.