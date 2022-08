Niccolò Ghedini morto a 62 anni: addio allo storico avvocato di Berlusconi

Addio a Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi e parlamentare di Forza Italia morto all’età di 62 anni. Nato a Padova, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una forma di leucemia che da mesi lo aveva allontanato dall’attività politica.

Niccolò Ghedini morto

«Stiamo aspettando una sua telefonata. Non sta bene, ma se vuole noi siamo la sua famiglia e lo attendiamo». Così i vertici azzurri avevano riferito qualche giorno prima di ricevere la drammatica notizia, giunta nella serata di mercoledì 17 agosto. Da tempo il senatore aveva abbandonato la quotidianità politica a causa della malattia, che lo aveva costretto ad un ricovero al nosocomio milanese a causa di un aggravamento delle condizioni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in un partito, quello guidato da uno dei suoi amici più stretti, di cui è stato fedele e ascoltato punto di riferimento.

Addolorato e triste, il Cav lo ha ricordato come «un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita». Ghedini gli è sempre stato accanto, tanto a livello personale quanto politico e giudiziario. Ha infatti gestito la linea dei processi in cui è stato coinvolto, lo ha assistito nella scelta delle candidature, della linea politica e delle decisioni cruciali sui dossier più delicati. «Ci mancherà immensamente e ci domandiamo: come potremmo fare senza di te? Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori», ha concluso l’ex premier nella sua nota di cordoglio.

La carriera e le leggi ad personam

Laureato in Giurisprudenza a Ferrara, Ghedini ha iniziato la carriera nello studio del padre Giuseppe prima di trasferirsi in quello di Piero Longo, l’altro storico avvocato di Berlusconi di cui è diventato socio. Dopo una carriera politica nel Fronte della Gioventù, ha aderito al Partito liberale per poi avvicinarsi a Forza Italia e al suo fondatore, diventandone il legale più fedele pronto a difenderlo nei e dai processi.

A lui resterà legata la stagione delle cosiddette leggi ad personam, dal legittimo impedimento (l’istituto che permette all’imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula) al lodo Alfano (riguardante l’immunità alle alte cariche) fino alle leggi Cirami sul legittimo sospetto ed ex Cirielli (intervenuta in materia di attenuanti generiche, recidiva, giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, usura e prescrizione).

Deputato con il partito azzurro per due legislature (2001-2006 e 2008-2013) e senatore per tre (2006-2008 e 2013-2022), nel 2020 aveva preso alle riunioni del Coordinamento di Presidenza del partito durante l’emergenza coronavirus.