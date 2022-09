Niccolò Fabi con Andare oltre parla d’amore da adulto agli adulti

Esce un nuovo singolo di Niccolò Fabi e ci offre l’occasione di fare un veloce e impietoso ragionamento su quel che è lo stato dell’arte oggi in Italia. Andare oltre, questo il titolo del brano che lo stesso cantautore romano ha presentato ironicamente sui social sottolineando a modo suo come non si sarebbe trattato di un reggaeton buono per ballare in spiaggia con un cocktail in mano, è l’ennesimo tassello di questo fortunatamente, per noi, lungo romanzo di formazione che Fabi ha deciso di condividere con noi anno dopo anno, dove la formazione non è certo quella di un giovane che si introduce all’età adulta, l’anagrafe ci dice che Fabi veleggia verso i 55, quanto piuttosto la formazione umana e sentimentale di un adulto che non prova alcuna vergogna di mostrare in pubblico le proprie rughe e anche le proprie tante cicatrici.

E a ben vedere anche di questo parla Andare oltre, brano che andrebbe ascoltato in sequenza finale dopo aver assaporato Costruire, Facciamo Finta, Le mani sugli occhi, e magari anche Io sono l’altro, canzone che sposta lievemente il punto di vista sul sociale, laddove le altre si concentrano sull’intimo, anche se è noto che da tempo immemore il personale è politico.

Fabi, l’intimità contro l’onda giovanilista e banale di Jovanotti & Co

Niccolò Fabi, solo in apparenza il più timido di quel manipolo di artisti di grande valore uscito da locale romano Il Locale, dove in buona compagnia di Daniele Silvestri, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Riccardo Sinigallia e Max Gazzè muoveva i suoi primi passi ormai una vita fa, ha deciso di crescere insieme a noi, il suo pubblico, non lesinando una panoramica dettagliata dei suoi lividi e dei suoi dolori. Partito con il divertito brano dedicato ai suoi capelli ha saputo farsi uomo sotto i nostri occhi, concentrando lo sguardo su uno scorcio di intimità che spesso viene banalizzato nelle canzoni considerate forse a torto d’amore. Banalizzate, le altre canzoni, perché scritte usando un vocabolario povero, che non può che svilire, rincorrendo mode momentanee, nei suoni, certo, e quindi nelle melodie, ma anche proprio nella ricerca delle parole, spesso appartenenti a un gergo giovanile se non giovanilista che difficilmente potrebbe o dovrebbe appartenere ad artisti che hanno scavallato i 50. Così, mentre vediamo gente come Antonacci, Jovanotti, Ramazzotti, ma la lista sarebbe davvero lunga e impietosa, regredire a uno stadio prepuberale, con canzoncine esili e insignificanti, ecco che Fabi, cui la vita ha inferto colpi feroci, negli anni ha appoggiato sulla strada del cantautorato italiano – quel cantautorato cui Luca Carboni, in qualche modo e forse neanche troppo consapevolmente suo padre spirituale, ha aperto le porte per uno sguardo così intimo – delle pietre miliari capaci di fare scuola.

Da Costruire a Le mani sugli occhi, il racconto intimo di Fabi

Se infatti Costruire era un brano che sottolineava come nei sentimenti, quelli troppo spesso coperti di glassa nel mondo della musica, la sostanza era fatta più di fatica che di picchi (e non a caso La costruzione di un amore di un giovane Ivano Fossati è ancora oggi uno dei brani più studiati nelle scuole di composizione quando si tratta di indicare la concreta possibilità di guardare all’amore senza troppe svenevolezze), Facciamo finta lasciava intravedere l’abisso di un dolore, magari non necessariamente il suo personale, familiare, ma comunque un senso di perdita, una crepa insanabile che avrebbe poi trovato nel capolavoro Le mani sugli occhi la sua vera massima espressione. Una canzone su come l’amore, anche quello che a un certo punto finisce, evolva e cambi, di come non sia più possibile, in tutti i casi, vivere i sentimenti come li si viveva da giovani, la confidenza che trasmuta l’amore in affetto, la consolazione che a volte prende il posto della passione, con disincanto dichiarato.

Andare oltre è la prova che un cantautorato adulto può fare i conti con l’invecchiamento

Andare oltre, cui Io sono l’altro ha concesso un momento di respiro, l’attenzione su chi ci è accanto, anche sconosciuto a fare da momentanea distrazione ai nostri tormenti, è una canzone che prova a raccontarci, non senza cautele e un certo pudore, la nascita ipotetica di una nuova storia, o quantomeno il momento in cui si realizza che una ipotetica nuova storia potrebbe in effetti esserci, evidenziando le difficoltà emotive nel prenderne coscienza, come quelle pratiche nel trovarsi accanto qualcuno che fino a pochi istanti prima era uno sconosciuto e che dovrà comunque fare i conti con un passato importante. Il tutto senza cadere nel facile tranello del “chissà cosa starai facendo ora”, ma concentrando l’attenzione sulle proprie sensazioni, sempre con quel garbo che anche le altre canzoni ha attraversato, un lasciare intuire quel che sarebbe stato più facile mostrare apertamente. La prova provata che un cantautore adulto può e credo deve fare i conti col suo invecchiamento, senza ovviamente scivolare nelle lamentazioni da boomer, quanto piuttosto fornendo a chi, come lui, è invecchiato un bagaglio di canzoni utili non solo per capire quel che magari da soli non si è riusciti a capire, le canzoni servono anche a questo come tutta l’arte, ma anche un modo per sublimare proprio quel disagio, quei dolori, per trovare le parole che non sapevamo scegliere nel mazzo, esattamente come capitava da ragazzi, quando ci riconoscevamo nelle canzoni dei cantanti per esprimere sentimenti che la nostra educazione non ci avevano fatto ancora incontrare, verso quell’oltre, appunto, che ci attende domani e poi domani l’altro.