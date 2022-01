Niccolò Fabi chi è: carriera e vita privata del cantante ospite di Kalipè stasera su Rai2

Massimiliano Ossini torna su Rai2 con un nuovo episodio di Kalipè – A passo d’uomo, documentario che racconta le bellezze naturali della Terra. Stasera 12 gennaio alle 21,20 partirà un viaggio che attraverserà il mondo, dalle Hawaii all’Islanda, passando per la Marmolada. Ospiti di puntata saranno Nicolò Bongiorno, figlio di Mike, e il cantante Niccolò Fabi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Kalipè – A passo d’uomo, anticipazioni e ospiti di stasera 12 gennaio 2022 su Rai2

Come già avvenuto nelle precedenti puntate, Kalipè – A passo d’uomo si aprirà sulla Skyway Monte Bianco, funivia che accompagna i turisti sulla grande vetta alpina. Qui Massimiliano Ossini accoglierà il suo primo ospite, Niccolò Fabi. L’artista, sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno, racconterà l’importanza per ciascuno di noi di rallentare i ritmi e tornare a stupirsi delle bellezze naturali. In studio arriverà anche Nicolò Bongiorno, figlio del compianto Mike, appena rientrato da un viaggio in Oriente dove ha girato un documentario. Il regista e produttore racconterà un aneddoto di suo padre, amante della montagna, ricordando il giorno in cui rimase bloccato sul monte Cervino durante le riprese per uno spot.

Sulle note di “Meraviglioso” di Domenico Modugno, @niccolofabi sale sullo Skyway Monte Bianco per parlare con @massimilianotv della meraviglia e dell’importanza di rallentare.

Salutati Niccolò Fabi e Bongiorno, Massimiliano Ossini incontrerà Andrea Segre, ideatore della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in Italia, che si tiene ogni anno il 5 febbraio. Il regista affronterà proprio il tema degli sprechi nel nostro paese, spiegando come fare per evitare di buttare il cibo. Come sempre, a farla da padrone, saranno i servizi e i reportage da tutto il mondo. Le telecamere di Kalipè – A passo d’uomo viaggeranno alle Hawaii, sull’isola di O’Ahu, per raccontare uno dei luoghi più incantevoli del pianeta. Qui migliaia di surfisti e ricercatori si danno appuntamento ogni anno per studiare e solcare le onde dell’Oceano Pacifico, con un occhio al cambiamento climatico. Si viaggerà poi a Reykjavik, in Islanda, per ammirare le celebri cascate, e in Spagna, dove Granada richiama studenti da tutta Europa grazie al mix di etnie e culture. Infine, si tornerà in Italia per accompagnare sulla Marmolada un 90enne appassionato di montagna, esempio di forza e tenacia.

Niccolò Fabi, carriera e vita privata del cantante ospite di Kalipè stasera 12 gennaio 2022 su Rai2

Niccolò Fabi, carriera professionale

Romano, classe 1968, Niccolò Fabi è laureato in Filologia romanza all’Università La Sapienza con il massimo dei voti. Appassionato di musica sin da giovane, ha iniziato la sua carriera come assistente di palco nel 1986 durante il tour di Alberto Fortis e come batterista dei Fall Out, cover band dei Police. Nei vari locali romani ha conosciuto Max Gazzè, Daniele Silvestri, Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia, grazie a cui ha presentato la sua prima demo alle case discografiche.

Il primo singolo, Dica, uscì nel 1996 e ottenne subito grande successo. Ha infatti partecipato a Sanremo l’anno seguente, vincendo il premio della Critica fra le Nuove Proposte per la sua Capelli. Ha fatto seguito anche il primo album, Il giardiniere, che lo ha lanciato nel panorama nazionale. Nel corso della sua carriera, Niccolò Fabi ha pubblicato altri dieci album in studio, contenenti singoli come Costruire, Lasciarsi un giorno a Roma e Io sono l’altro.

Nel 2014, ha fondato assieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri il supergruppo Fabi Silvestri Gazzè, da cui è nato l’album Il padrone della festa. I tre si sono esibiti in tutti i palazzetti italiani e in varie città europee, da Berlino a Londra. Tre anni dopo, nel 2017, l’artista ha attraversato un periodo di profonda crisi personale, che lo ha portato quasi a ritirarsi dalle scene. «Nel novembre 2017, sono sceso dal palco del Palalottomatica di Roma e ho chiuso i vestiti del cantautore in un armadio», disse in un’intervista a Vanity Fair. «Mi sono allontanato da tutto e da tutti». Nel 2019 è però tornato con un nuovo album, Tradizione e tradimento.

Niccolò Fabi, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Niccolò Fabi non si è mai sposato, ma ha avuto una lunga relazione con Shirin Amini, fotografa di origini iraniane. Nel 2008 i due hanno avuto una figlia, Olivia, scomparsa però solo due anni dopo per via di una meningite fulminante. Nel suo ricordo, Fabi ha organizzato un grande concerto a Mazzano Romano, cui hanno partecipato tanti artisti del panorama nazionale, da Baglioni a Morandi e Jovanotti. Assieme alla compagna ha creato Parole di Lulù, associazione benefica che si occupa di progetti legati all’infanzia. Nel 2012, è nato poi il secondo figlio, Kim, cinque anni prima che la coppia rompesse la relazione. Attivo sui social, Niccolò Fabi ha un profilo Instagram con 139 mila follower.