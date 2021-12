Per il dizionario Collins è la parola dell’anno 2021 e ha letteralmente rivoluzionato il mondo dell’arte. Il Nft, acronimo di Non Fungible Token è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico, sia digitale o fisico.

Dal primo tweet di Dorsey al codice sorgente del World Wide Web Tim Berners-Lee: gli Nft da milioni

Qualunque cosa può divenire un Nft, dalle riviste agli Sms ai file dei social network. E alcuni di essi hanno un prezzo di vendita anche a sei zeri. È il caso del primo tweet di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, che ha venduto il token per 2,9 milioni di dollari. Stesso discorso per il codice sorgente del World Wide Web di Tim Berners-Lee, battuto all’asta lo scorso giugno per 5,4 milioni di dollari. Fra i più celebri delle ultime settimane ci sono invece gli Nft Bored Ape, gli esclusivi avatar delle scimmiette annoiate di cui esistono solamente 10 mila esemplari. Ieri però, un utente se n’è aggiudicato uno a soli 3.000 dollari invece di 300 mila. L’acquisto a un centesimo del valore è frutto di un errore del venditore che ha scritto la cifra in modo errato. Ecco i cinque Nft la cui vendita ha abbattuto, e in alcuni casi sfondato, il muro dei 10 milioni di dollari.

Nft, i 5 Non fungible token più costosi del 2021

1. The Merge, 267 mila Nft per oltre 90 milioni di dollari

È The Merge l’Nft più costoso del 2021, nonché ufficialmente il più remunerativo di sempre. Il suo autore anonimo, noto semplicemente come Pak, ha ricavato la scorsa settimana dalla sua vendita ben 91,8 milioni di dollari. Si tratta di un collage di quasi 267 mila Nft acquistata da ben 28.983 collezionisti in tutto il mondo. L’asta ha previsto la vendita singola di ogni Nft a 575 dollari, prezzo che è sceso a 299 se l’acquirente era già in possesso di un token di Pak. Ogni sei ore dall’inizio della vendita, però, il prezzo aumentava di 25 dollari. Secondo Nifty Gateaway, si è trattato della più grande vendita di pezzi d’arte nella storia da parte di un artista vivente.

2. Everydays – The First 5000 Days, 13 anni di tecnologia in un’immagine

Prima dell’exploit di Pak, il record per il Nft più costoso portava la firma dell’artista digitale Beeple. Everydays – The First 5000 Days è stata venduta per 69,3 milioni di dollari all’asta di Christie’s. Si tratta di un collage di 5 mila immagini create e condivise da Beeple nel corso di 13 anni, le quali rappresentano l’avanzamento della tecnologia in ordine cronologico e della cultura pop, con la presenza di foto di Donald Trump e Jeff Bezos.

3. Human One, l’Nft che si evolve con il tempo

Beeple, al secolo Mike Winkelmann, detiene anche il gradino più basso del podio grazie a Human One. Il Nft venduto per 28,9 milioni di dollari all’asta di Chirstie’s lo scorso 9 novembre, è accompagnato dalla prima opera fisica dell’artista digitale. Si tratta di una scultura ibrida di due metri che si compone di schermi LED su ci sono immagini distopiche. Per poterle apprezzare però è necessario accedervi attraverso la blockchain Ethereum. La particolarità più interessante è però la capacità dell’opera di aggiornarsi continuamente, cementando il legame con il suo proprietario.

4. CryptoPunk #7523, il fascino della serie a 8-bit

Al quarto e quinto posto ci sono invece due Nft della serie CryptoPunk, progetto della software house Larva Labs, collaboratrice fra gli altri di Google e Microsoft. Il Nft più famoso della società nota per usare lo stile 8-bit è il numero 7523, comprato all’asta da Sotheby’s da un acquirente anonimo per 11,8 milioni di dollari. L’immagine appartiene a una collezione che conta in totale 10 mila immagini e ritrae, anche se con qualità fortemente pixelata, un alieno di dimensione 24×24 pixel.

5. CryptoPunk #4156, zombie e gorilla da milionari

Al quinto posto della classifica degli Nft più costosi c’è il numero 4156, venduto il 10 dicembre per 2500 Ethereum, ossia un prezzo equivalente a circa 10,3 milioni di dollari. Lo scorso aprile, invece, il #3100 (uno dei nove alieni azzurri che indossano una bandana) aveva portato nelle casse dei suoi autori circa 7,67 milioni di dollari. Anche il #7804, ossia l’immagine di un alieno con indosso un berretto, occhiali da sole e pipa, era stato acquistato per la cifra record 4.200 Ethereum, allora pari a 7,58 milioni di dollari.