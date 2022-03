Nfl, Tom Brady ci ripensa: torna a giocare

Pronto a intraprendere nuove avventure professionali, dopo 22 stagioni di straordinaria carriera nella Nfl (condite da sette vittorie al Super Bowl il leggendario quarterback Tom Brady aveva annunciato il ritiro. Ma adesso ci ha ripensato: a 44 anni vuole continuare a giocare. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram. «Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo e non in tribuna. Quel momento arriverà. Ma non è adesso. Amo i miei compagni di squadra e la mia famiglia, che mi supporta e rende tutto possibile», ha scritto Brady, postando la linea di scrimmage dei Tampa Bay Buccaneers e della sua famiglia, Bündchen con i tre figli. «Torno per la mia 23esima stagione, a Tampa. Abbiamo un lavoro da finire».

Tom Brady, sette i titoli Nfl vinti: nessuno come lui

Una dichiarazione d’intenti forte, quella di Tom Brady, che nella prossima stagione andrà a caccia dell’ottavo Super Bowl della sua fantastica carriera, dopo i sei titoli vinti con i New England Patriots e quello ottenuto l’anno scorso con i Tampa Bay Buccaneers. Nella stagione appena conclusa, che ha visto il trionfo nel campionato di football americano dei Los Angeles Rams, la franchigia della Florida si è fermata ai Divisional Play-off (per semplificare, i quarti di finale).

In un recente incontro con Cristiano Ronaldo, alla domanda diretta del portoghese se avesse davvero chiuso, Brady non aveva dato una risposta certa. Ci stava pensando. E, intanto, i Tampa Bay Buccaneers coltivavano la speranza che tornasse, al punto da non aver fatto offerte per altri quarterback.

Tom Brady, uno dei più grandi giocatori di football americano di sempre

Classe 1977, proveniente dall’Università del Michigan Tom Brady è stato scelto nel corso del sesto giro (199esimo assoluto) del Draft Nfl 2000 dai New England Patriots, con cui ha giocato fino al 2019, prima del trasferimento a Tampa. Titolare fin dalla seconda stagione a Boston, vanta quindici convocazioni al Pro Bowl (l’All-Star Game della Nfl) e come detto sette vittorie nel Super Bowl. Cinque volte MVP della finalissima e tre volte della stagione Nfl, viene considerato da molti esperti il più forte giocatore di football americano della storia.