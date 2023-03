Neymar perde un milione al casinò online: la disperazione in diretta streaming

Torna a far discutere il calciatore brasiliano Neymar. L’attaccante del Paris Saint-Germain è attualmente ai box per un infortunio alla caviglia e in questo periodo si sta dedicando alle dirette su Twitch. Durante una di queste live, il calciatore ha perso un milione di euro al casinò online.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

Neymar ha perso un milione al casinò online

Il calciatore brasiliano Neymar in questo momento è fermo per infortunio e sta trascorrendo le sue giornate sul suo canale ufficiale Twitch. Neymar si diletta con diversi giochi e porta contenuti che i suoi utenti sembrano apprezzare. Tuttavia, ultimamente ha registrato una diretta destinata a far discutere. L’asso sportivo ha infatti perso un milione di euro, circa cinque milioni di reais brasiliani, al casinò online. Dopo aver perso la somma, l’attaccante ha avuto una reazione esagerata piangendo e disperandosi prima ma poco dopo ridendo e scherzando con i suoi follower. Durante la diretta e poco dopo aver perso i soldi, Neymar si è lasciato andare anche a una risata sulle note stonate del Titanic. Se i suoi fan hanno apprezzato il contenuto, visto che O’Ney riesce a fare grandi numeri anche in streaming, in molti sicuramente criticheranno il calciatore che ha dilapidato in pochi istanti quello che per una famiglia comune è il patrimonio di una vita.

Non è la prima volta che il calciatore brasiliano fa discutere

Neymar è abituato a questo tipo di polemiche, sia in campo che fuori. Non a caso, durante le ultime elezioni del Brasile, il calciatore aveva pubblicato un balletto social su TikTok in favore di Jair Bolsonaro, il candidato che lui appoggiava. Anche in quella circostanza in tanti avevano criticato l’attaccante per essersi schierato politicamente. Inoltre, da tempo il calciatore ha problemi con il fisco brasiliano, dal momento che ha evaso a lungo le tasse nella sua nazione di origine.