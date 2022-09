Neymar, balletto su TikTok a sostegno di Bolsonaro

Neymar si schiera pubblicamente nelle prossime elezioni in Brasile. Il calciatore del Paris Saint Germain ha pubblicato un video dance su TikTok dove appoggia i suoi fan e invita tutti a votare il presidente Jair Bolsonaro.

– Reeleição 🤝 Hexa.

– Valeu, @neymarjr ! Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos! 2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022

Neymar e l’appoggio a Jair Bolsonaro per le elezioni in Brasile

Neymar ha pubblicato su TikTok un video in sostegno del presidente Jair Bolsonaro. È lo stesso «O Ney» a sbandierare la sua preferenza a tre giorni dalle elezioni in Brasile, attraverso un video ballo fatto ieri sera su TikTok. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha ballato felicemente e ha invitato tutti i suoi fan a favorire con il voto l’attuale presidente. Si può dire che l’atleta abbia pensato di creare un nuovo trend in vista delle elezioni.

Tuttavia, i sondaggi in generale in Brasile danno in netto svantaggio il presidente Bolsonaro rispetto al suo avversario e altro candidato Lula. A quanto pare quindi, Bolsonaro si è rivolto al calciatore Neymar per poter risollevare la percentuale negli ultimi sondaggi politici.

Uno dei calciatori più influenti al mondo appoggia il presidente brasiliano

Il presidente Jair Bolsonaro si è rivolto al calciatore Neymar per la sua campagna politica non a caso. Infatti, secondo le ultime indagini effettuate da Nielsen InfluenceScope, l’atleta brasiliano è uno dei più seguiti sui social. In particolare su Instagram la sua influenza è molto elevata e secondo la classifica stilata, Neymar è sul terzo gradino del podio, dietro per influenza sui follower soltanto a due leggende del calcio internazionale, vale a dire Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Secondo il calcolo potenziale della fonte, il calciatore brasiliano può ricevere in media circa 1 milione di dollari per ogni contenuto che posta sui social. Insomma, questa può essere davvero una mossa furba per Bolsonaro, che ha inserito Neymar nella sua campagna elettorale, tuttavia, non è detto che questa strategia funzioni e che l’attuale presidente del Brasile riesca a ottenere nuovamente la sua carica.