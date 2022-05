Newlife cos’è? Recensioni dell’app social per connettere e aiutare

Newlife è una nuova app, tutta italiana, che intende ridefinire il nostro approccio con i social network, recuperando la loro originaria funzione di collettore e connettore di vite diverse. Ecco come funziona e cos’è Newlife.

Cos’è Newlife?

Newlife è una app creata da Mauro Tiberti, Ad di ODStore. È disponibile per Android e iOS. Ha debuttato su Play Store e App Store di Apple in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, in italiano e in inglese.

Il progetto tutto italiano è nato durante il lockdown. Ha l’obiettivo di ripristinare l’originale funzione dei social network, ossia quello di fare rete e creare comunità. L’app dunque punta a dare vita a una community in cui condividere consigli e conoscenze. Ma anche per aiutarsi concretamente. Newlife è uno spazio popolato da persone vere, i newlifer, che si mettono a disposizione per migliorare il mondo passo dopo passo, attraverso il sostegno reciproco e la collaborazione.

verificati tramite SPID oppure autenticati caricando in modo sicuro un documento di identità attraverso la società internazionale Onfido. Non ci saranno dunque leoni da tastiera o haters anonimi nell’app. Newlife si focalizza sulla responsabilità individuale dei newlifer e infatti tutti gli iscritti sonoattraverso la società internazionale Onfido. Non ci saranno dunque leoni da tastiera o haters anonimi nell’app.

Come funziona Newlife?

Dopo aver completato l’autenticazione tramite SPID o documento d’identità, si potranno indicare i propri interessi così da ricevere ogni giorno informazioni e servizi utili, oltre che tante altre opportunità tutte da scoprire.

Inoltre, si potrà rispondere alle domande e alle richieste dei Newlifer vicini o lontani condividendo conoscenze, aiuti concreti ed esperienze. A ogni utente viene assegnato un punteggio in base alle attività svolte, che può essere incrementato raggiungendo obiettivi che stimolano quindi l’interazione solidale tra gli iscritti.

Sono quattro le macro-aree a disposizione sull’app di newlife:

Help Me: il fulcro dell’app, lo spazio per chiedere e donare aiuto, selezionando anche l’area geografica per una migliore interazione di prossimità;

Chat: il sistema di messaggistica interna per comunicare con gli altri newlifer verificati e autenticati grazie a DayHour un sistema innovativo che consente più libertà;

Eventi: ogni utente privato o aziendale potrà promuovere gli eventi reali o virtuali e condividerli sulla piattaforma.

Informazione: molteplici pianeti esplorabili per approfondimenti su tematiche diverse, con un occhio di riguardo alla positività e alla raccolta di consigli utili per la vita quotidiana.