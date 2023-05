NewJeans da record: chi sono le star del K-Pop da 1 miliardo di ascolti

Dopo i BTS e le BlackPink, il K-Pop sembra aver trovato le sue nuove stelle. Le NewJeans, band al femminile di Seul, hanno appena sfondato il muro del miliardo di ascolti su Spotify. Pur avendo soltanto sette brani in streaming, hanno impiegato appena 219 giorni dal debutto per stabilire un primato mondiale, riconosciuto dal Guinness World Record. In estate dovrebbe uscire il loro primo album grazie all’etichetta Ador, acronimo di All Doors Are Open (Tutte le porte sono aperte). Grande attesa per la loro esibizione, la prima di un gruppo coreano, al Lollapalooza, il festival musicale in programma a Chicago dal 3 al 6 agosto. Le cinque cantanti del gruppo sono attive anche al di fuori della musica, dalla moda al cinema.

Connessione con i fan e mix di generi, così le NewJeans si impongono nel K-Pop

Minji, Danielle, Hanni, Hyein e Haerin. Le più grandi, Minji e Hanni, hanno 18 anni. La più giovane, Hyein, appena 14. Eppure le NewJeans sono le cinque nuove regine della musica mondiale. Il nome della band, come hanno dichiarato le stesse artiste a Billboard, richiama l’omonimo capo di abbigliamento con cui si intende un vestito senza tempo ma capace di rinnovarsi di continuo. Il termine si pronuncia però anche come NewGenes (Nuovi geni), in riferimento alla giovanissima età e al loro grande talento musicale. Le cinque star hanno debuttato soltanto nel luglio 2022 con il singolo Attention. Il successo internazionale è giunto lo scorso 2 gennaio con Omg, ad oggi il più ascoltato online con 320 milioni di stream su Spotify. Numeri che, assieme a quelli delle hit Hurt, Hype Boy, Cookie, Zero e Ditto superano 1 miliardo di ascolti.

«Non ci saremmo mai riuscite senza l’aiuto di chi lavora dietro le quinte», hanno affermato le NewJeans a Billboard. Un ringraziamento speciale anche per i Bunnies, nome con cui identificano la loro fanbase in giro per il mondo. «Pensiamo a tutti loro come amici intimi», hanno proseguito, parlando di «una connessione e una relazione in cui l’uno si fida dell’altro». Pur richiamando per composizione e stile le celebri BlackPink e i BTS, le NewJeans hanno dalla loro un carattere unico. Hanno deciso, in accordo con la loro etichetta, di non assegnare a ogni componente un ruolo predefinito, come ad esempio rapper o frontman. Mixando i generi, ritengono infatti di «mostrare la loro vasta gamma di talento e visione della musica». C’è grande attesa per il loro primo album, che il produttore Min Hee Jin ha preannunciato per l’estate. «Non vedo l’ora assieme a loro di sorprendervi», ha dichiarato.

Non solo musica, le cinque artiste sono attive fra moda e cinema

Già volto di McDonald’s e Coca Cola, le NewJeans stanno conquistando anche la moda. Lo scorso marzo infatti Levi’s le ha scelte come global ambassador del marchio, stipulando con la band un contratto pluriennale. Ciascuna di loro ha poi stretto accordi con ulteriori maison e boutique. Hanni è da poco Global Makeup Ambassador di Armani Beauty al fianco, tra le altre, di Cate Blanchett. Hearin invece è nuovo volto di Dior per gioielli, moda e beauty. A dicembre 2022 invece Louis Vuitton aveva annunciato una partnership con Hyein, mentre Minji è global ambassador di Chanel. Rispetto alle sue amiche e colleghe, invece, Danielle ha optato per il cinema. Sarà lei infatti a doppiare in Corea del Sud Halle Bailey nel ruolo di Ariel nel prossimo film Disney La Sirenetta, in uscita il 24 maggio.