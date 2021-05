New York torna a essere New York

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, New York sta lentamente ritornando a riempirsi di vita. All’ingresso del Metropolitan i turisti aspettano ben distanziati il loro turno. Davanti alle reception degli hotel, si accumulano di nuovo le valigie. In centro, tra le luci di Times Square o accanto al toro di Wall Street, la gente riprende in mano il telefono per scattare selfie a raffica.

Il turismo a New York riparte dagli americani

La strada per la normalità è ancora lunga ma indicatori come il numero delle prenotazioni negli alberghi (salite al 50% nelle ultime settimane) e i biglietti venduti nei musei mostrano un’oggettiva ripresa del turismo. Grazie, soprattutto, a newyorchesi che approfittano della calma per godersi un po’ la città o viaggiatori americani che, spostandosi dagli Stati vicini, scelgono la Grande Mela come meta del loro weekend. «Ho sempre sognato di venire a New York, me ne sono innamorata guardando film e serie tv», ha raccontato ad AP News Chazmin Fuhrer, 26enne californiana volata in città per festeggiare il compleanno di un’amica. «Sapevo che non ci sarebbe stato il solito caos ma va bene così. È bello non trovare tutte quelle persone per strada. Sinceramente, dopo la pandemia e con il virus ancora in giro, non mi sentirei così tranquilla in mezzo alla folla».

Turismo a New York: il Metropolitan comincia a ripopolarsi

Dopo il decremento dei turisti dai 67 milioni del 2019 ai 22 milioni del 2020 (arrivati, nella maggior parte dei casi, prima del Covid19), i risultati delle ultime settimane giustificano l’ottimismo generalizzato. Il Metropolitan Museum of Art, ad esempio, ha raggiunto picchi di 9 mila presenze, decisamente meno delle solite 25 mila ma molte di più di quelle registrate ai tempi della riapertura a fine agosto. Fa ben sperare anche la ripartenza dei tour guidati a Manhattan dove, fatta eccezione per l’interno della Statua della Libertà, tutto è ritornato in attività. Ma la graduale riapertura della città non riguarda, ovviamente, solo hotel e musei. Il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che la metropolitana riprenderà a funzionare a regime completo a metà maggio e anche la capacità delle carrozze sarà leggermente aumentata. Mantenendo intatta la distanza di sicurezza. Buone notizie anche per lo sport: le squadre degli Yankees e dei Mets potranno presto ritornare a vedere i tifosi allo stadio, senza obbligo di mascherina o distanza per i vaccinati.

New York: vaccini gratis ai turisti

E il turismo internazionale? Il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lancio di una campagna di marketing di oltre 30 milioni di dollari per tentare di recuperare i vecchi ritmi e la predisposizione di corner dove i turisti potranno usufruire di dosi gratis di vaccino. «Pensiamo possa essere un messaggio positivo da lanciare ai visitatori. Venite, siete al sicuro. New York si prenderà cura di voi», ha assicurato il sindaco. Ovviamente, le restrizioni non scompaiono del tutto. Gli spettacoli teatrali a Broadway non riprenderanno fino a settembre, alcuni monumenti continueranno a richiedere prenotazioni via internet per limitare gli assembramenti, altri rimarranno chiusi fino a data da destinarsi. Ma la città che non dorme mai pare riaffacciarsi alla normalità.