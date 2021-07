Eric Adams ha vinto le primarie dem per il sindaco di New York: chi è e chi sfiderà in autunno

Saranno due “sceriffi” a contendersi la poltrona a sindaco di New York il prossimo novembre. Il democratico Eric Adams – che ha vinto dopo vari round (come prevede il nuovo sistema elettorale con le preferenze multiple introdotto quest’anno) le primarie del partito battendo Kathryn Garcia, ex assessora all’Igiene del sindaco Bill de Blasio – e il repubblicano Curtis Sliwa, conduttore radiofonico e fondatore dei Guardian Angels, associazione privata e volontaria di sicurezza pubblica.

Adams, primo presidente afroamericano del distretto di Brooklyn

Adams è dato per favorito. Nel caso venisse eletto sarebbe il secondo sindaco di colore di New York, dopo David Dinkins che perse la rielezione nel 1993. Avvocato e capitano in pensione del dipartimento di polizia di New York, Adams è stato il primo afroamericano presidente del distretto di Brooklyn e nella corsa elettorale dem è riuscito a battere anche Andrew Yang, manager ed ex candidato alle primarie per la Casa Bianca. Durante la campagna Adams, che fino al 2001 era iscritto alle liste elettorali come repubblicano, ha ricordato spesso la sua infanzia nel Queens. A 15 anni venne arrestato con il fratello con l’accusa di violazione del domicilio e picchiato dai poliziotti. Sei anni dopo entrò nella polizia seguendo, pare, il consiglio di un pastore. Anche per questo nel programma Cento passi per New York spicca la riforma della polizia. Adams però non sostiene il “defund the police”, lo slogan dei Dem più radicali.

Sliwa, lo sfidante repubblicano col basco rosso

Sessantasette anni e conduttore di talk radiofonici, Sliwa è un candidato debolissimo. Alle primarie Gop ha battuto col 72 per cento di preferenze Fernando Mateo, manager e gestore di un ristorante nel Bronx nato nella Repubblica Dominicana. Sliwa appare in pubblico indossando sempre la divisa dei Guardian Angels. Nel 1992 fu vittima di un tentato sequestro riuscì a fuggire in modo carambolesco dal finestrino di un taxi dopo essere stato ferito con colpi d’arma da fuoco. Venne accusato il figlio di John Gotti, erede della famiglia mafiosa dei Gambino, che avrebbe voluto vendicarsi degli attacchi rivolti alla sua famiglia da Sliwa in radio. Nel 2005 però le accuse contro Gotti sono cadute.