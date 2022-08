New York, trovati morti due italiani di Rovigo

Due uomini italiani, di 38 e 48 anni, sono stati trovati morti all’interno di una struttura alberghiera di New York. Entrambi originari di Rovigo, si tratta di Luca Nogaris e Alessio Picelli, due soci in affari che operavano nel settore dell’arredamento. Un vero mistero, però, circonda la loro morte perché non sono note le cause del decesso.

Mistero a New York: due italiani trovati morti

Non sono molti gli elementi venuti alla luce dalle prime indagini sulla morte di Luca Nogaris e Alessio Picelli, i due soci in affari originari di Rovigo. Il primo aveva 38 anni ed era un artigiano, mentre il secondo, 48enne, era un professionista del settore arredamento. E sembra fosse proprio questo l’ambito in cui i due lavorano insieme, prima della tragica scoperta della polizia newyorkese. I corpi sono stati ritrovati all’interno di un albergo della Grande Mela mercoledì mattina, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Il Consolato italiano ha informato il comando dei carabinieri di Rovigo per allertare le famiglie dei due.

Le prime indagini: esclusa la pista della morte violenta

A oltre 24 ore dal ritrovamento, quindi, le indagini non hanno ancora chiarito cos’abbia portato alla morte i due uomini. Ciò che sembra filtrare dalle autorità, è che la polizia non starebbe seguendo quella della morte violenta come pista principale. Si sa soltanto che i due erano in città per motivi di lavoro.

Un mese fa due italiani morti in Germania

Ovviamente non correlato, ma altrettanto misterioso, il caso dei due italiani morti in Germania un mese fa. Gianni e Rosario, proprietari e gestori del celebre ristorante Valle, sono stati ritrovati con profonde ferite d’arma da taglio sul corpo all’interno della cantina dello stesso locale. In quel caso, però, sembra proprio che non ci sia altra strada se non quella della morte violenta, forse dovuta a una lite per motivi d’affari.