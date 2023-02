New York, incendio all’aeroporto Jfk: voli cancellati e caos

New York, caos all’aeroporto Kennedy. A causa di un incendio scoppiato al Terminal 1 c’è stato un blackout elettrico. Tutti i voli in partenza sono stati cancellati e i voli in arrivo dirottati verso altri aeroporti.

Incendio all’aeroporto JFK di New York

A causa dello sviluppo del rogo, tutti i voli sono stati cancellati ed il Terminal 1 è stato chiuso e lo resterà almeno per ventiquattr’ore per motivi di sicurezza. Bloccati anche due voli diretti in Italia. Una situazione di caos che ha costretto migliaia di passeggeri a rimanere a terra e tanti voli ad essere dirottati verso altri aeroporti anche fuori dagli Stati Uniti, com’è successo al volo partito da Auckland, Nuova Zelanda. Dopo essere stato sette ore in aria, è dovuto tornare all’aeroporto di partenza. Una portavoce della compagnia Air New Zealand ha spiegato che far atterrare l’aereo in un altro aeroporto americano diverso dal Jfk avrebbe comportato una serie di ritardi a catena di altri voli della compagnia: quindi, dopo 16 ore di volo, è stato deciso il rientro a casa.

In tilt i pannelli elettronici del terminal

L’incendio, per fortuna subito domato, ha causato danni ai pannelli elettronici e l’interruzione di corrente in molte linee. Per questioni di sicurezza l’autorità dell’aeroporto ha deciso di chiudere completamente il terminal dei voli internazionali almeno per 24 ore.

La conseguenza è stata la creazione di file interminabili ai banchi dei check-in, con gli operatori che hanno dovuto operare con i personal computer. Inevitabile poi la cancellazione o il dirottamento di numerosi voli in altri aeroporti. Per esempio, l’aereo Ita Airways partito da Milano Malpensa nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 febbraio, è stato costretto a deviare rotta per tornare nuovamente all’aeroporto milanese dopo aver attraverso quasi metà percorso.