New York, Donald Trump non risponde alle domande della Procura

A poche ore dalla perquisizione degli agenti degli Fbi nella sua villa di Mar-a-lago in Florida, Donald Trump si è recato in tribunale New York per testimoniare nell’ambito dell‘inchiesta civile sulla sua organizzazione. Il tycoon, che avrebbe dovuto rispondere sotto giuramento alle domande della procuratrice generale Letitia James, ha fatto sapere di essersi rifiutato di farlo in virtù del Quinto Emendamento.

Donald Trump in tribunale a New York

«Ho rifiutato di rispondere alle domande in base ai diritti che sono concessi a ogni cittadino dalla Costituzione americana», ha infatti dichiarato in una nota. A dare l’annuncio della convocazione in Aula nell’ambito dell’inchiesta civile sulla sua organizzazione era stato lo stesso ex presidente americano in un post pubblicato sul suo account Truth Social: «Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York per una nuova puntata della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa. La mia grande società, e io stesso, siamo attaccati da tutte le parti».

Il tycoon è stato l’ultimo membro della famiglia ad aver deposto nell’ambito delle indagini, dato che la James ha già interrogato nei giorni scorsi anche i suoi figli Ivanka e Donald J. Tutte e tre le deposizioni avrebbero dovuto avere luogo a luglio, ma gli avvocati di Trump avevano chiesto un rinvio alla luce della morte della prima moglie Ivana. La medesima procuratrice aveva anche sentito l’altro figlio Eric che, come il padre, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

L’indagine per frode fisale

L’indagine riguarda la Trump Organisation ed è volta a verificare la veridicità delle valutazioni di proprietà, citate in una serie di documenti finanziari, che comprendono grattacieli e campi da golf. La Procura sostiene che i dati forniti dalla società potrebbero essere fuorvianti per le autorità fiscali e intenzionalmente gonfiati per ottenere agevolazioni sulle imposte e finanziamenti bancari.