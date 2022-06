New York, la Corte Suprema boccia una legge con cui si limitava il possesso di armi in pubblico

La strage in Texas di qualche settimana fa ha sollevato un vero polverone negli Stati Uniti, dove il dibattito tra la lobby delle armi, chi la sostiene e chi, invece, vorrebbe abolirne o limitarne l’utilizzo è sempre più acceso. Le sparatorie alla scuola di Uvalde e quella a Buffalo non hanno convogliato su un’unica opinione l’intera popolazione americana, che da settimane protesta e parla di leggi da inserire e nuove limitazioni da modificare. A New York, dove già è stata alzata a inizio giugno l’età per possedere un’arma, la Corte Suprema ha però bocciato una legge dello stato della Grande Mela, che da oltre un secolo limita il diritto di portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione.

La sentenza della Corte Suprema: «Viola la Costituzione»

«Dal momento che lo stato di New York concede autorizzazioni a portare le armi in pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione». Questo è quanto si legge sulla sentenza scritta dal giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Clarence Thomas. La bocciatura della legge che limitava il diritto di portare un’arma fuori casa arriva con cinque sì, oltre quello dello stesso giudice. Tre, invece, i contrari, tutti di orientamento liberale. In America è pioggia di critiche dopo una scelta che viene descritta come una vittoria della lobby delle armi.

A Uvalde la scuola sarà distrutta

Il dibattito, così, si infiamma ulteriormente. Il tema delle armi è da tempo sulla cresta dell’onda negli Stati Uniti, ma è tornato con maggiore prepotenza dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Per la prima volta in 30 anni, al Congresso è stato trovato un accordo bipartisan per approvare nuove norme con cui controllare maggiormente le vendite sulle armi. Intanto, però, la situazione attuale non vede alcun cambiamento e la scelta della Corte Suprema è stata criticata da molti cittadini americani. La sparatoria nella scuola a Uvalde ha portato alla morte di 19 bambini e per questo lo stesso edificio sarà demolito.