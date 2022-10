New York, candidato al congresso gira un porno come spot elettorale

Le elezioni del midterm e per il congresso si avvicinano e negli Stati Uniti sale la febbre da voto. I candidati si preparano all’appuntamento con una campagna elettorale serrata, fatta di comizi e ospitate tv, ma anche di trovate social tra le più disparate. Ce n’è una, quella del candidato indipendente Mike Itkis, che fa discutere. Lui è in corsa per un posto nel congresso di New York, per il distretto di Manhattan. Nel suo programma c’è un importante passaggio sulla positività sessuale e soprattutto la legalizzazione del lavoro svolto tramite il sesso. Un punto cruciale per Itkis, tanto da girare una clip porno da utilizzare come manifesto elettorale.

La clip di Itkis: 13 minuti con l’attrice Nicole Sage

Lo spot pornografico di Mike Itkis sta facendo molto discutere. Si tratta di un video di 12 minuti in cui lui, specialista di cybersecurity e riservista dell’esercito USA, si intrattiene con l’attrice per adulti Nicole Sage. Il titolo è Bucket List Bonanza, ed è stato girato per dimostrare a tutti l’impegno del candidato alla legalizzazione del lavoro sessuale. «Se mi limitassi a parlarne, non dimostrerei il mio impegno sul tema. E il fatto che l’abbia fatto davvero è stata un’enorme esperienza di apprendimento, che ha influenzato i punti della mia piattaforma», ha spiegato lo stesso Mike Itkis, durante un’intervista a City & State.

Le reazioni: Zumbluskas difende Itkis

Mike Itkis se la vedrà con Jerry Nadler e Mike Zumbluskas, rispettivamente candidati per i democratici e per i repubblicani. Tra loro, è il primo a essere il grande favorito per il 12esimo distretto di New York e difficilmente sarà insediato dagli avversari. Il video di Itkis ha destato numerose polemiche ma al suo fianco si è schierato proprio Zumbluskas. A City & State, infatti, il repubblicano ha spiegato che «in campagna fai quello che devi fare. I media ignorano tutti quelli che non sono democratici in città». Nessun commento, invece, dai responsabili della campagna elettorale del candidato indipendente.