New York, chi è l’attentatore della metropolitana

L’attacco alla metropolitana di New York ha un responsabile, quasi certo. Si tratta di Frank James, considerato «persona di interesse» nelle indagini: è sua la carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all’attacco, trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn.

Frank James, l’attentatore ha 62 anni

Frank James ha 62 anni ed è afroamericano. Come rende noto il New York Police Department, è alto 1,65 m ed è di corporatura massiccia. L’ultima volta che è stato visto indossava una felpa grigia con sopra un gilet verde da lavoratore edile.

Frank James, è arrivato a New York dal Wisconsin

Su James si sa al momento ben poco: ha affittato a Philadelphia, il mezzo usato in occasione dell’attacco, poi rinvenuto a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park. L’uomo ha una delle sue due residenze in Pennsylvania. L’altro suo domicilio noto è in Wisconsin: in un video pubblicato sui social il 20 marzo, James annunciava di essere in procinto di lasciare la sua casa di Milwaukee, diretto verso la «zona pericolosa».

Frank James, come ha raggiunto la Grande Mela

Come emerso della indagini della polizia, Frank James ha raggiunto New York da Philadelphia, dove è arrivato il 25 marzo ed ha noleggiato il furgone. Nel tragitto dal Wisconsin ha fatto soste a Fort Wayne (Indiana), Pittsburgh (Pennsylvania) e Newark (New Jersey).

Frank James, i preoccupanti video pubblicati online

E a proposito di filmati, le indagini preliminari sulla sua presenza sui social hanno rivelato «video preoccupanti» in cui Frank James proferiva insulti razzisti nei confronti dei neri europei e degli americani, ma anche delle donne, dei senzatetto e degli assistenti sociali. Nei filmati dell’attentatore di New York erano presenti inoltre invettive rivolte al sindaco di New York Eric Adams e interventi ironici rispetto alla guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. In particolare, in un video dell’1 marzo denunciava la crescente violenza nelle metropolitane di New York: «Avrei voluto uccidere tutto ciò che vedevo».