New York, Bronzino da record: autoritratto venduto per oltre 10 milioni

Vendita da record per il «Ritratto di giovane uomo con penna d’oca e foglio di carta» del Bronzino. La vendita è stata effettuata all’asta «Old Masters» di Sotheby’s a New York e il ritratto è stato venduto per oltre 10 milioni.

La vendita da record a New York del dipinto del Bronzino

Un raro dipinto di Agnolo di Cosimo detto Bronzino, «Ritratto di giovane uomo con penna d’oca e foglio di carta», è stato acquistato per 10,7 milioni di dollari all’asta di «Old Masters» di Sotheby’s a New York.

La nuova vendita ha superato il precedente record per Bronzino, quello per l’opera «Ritratto di un giovane uomo con libro», venduto per oltre 9 milioni di dollari da Christie’s a New York nel 2015.

La storia del quadro

Il quadro risale al 1527 circa, «Ritratto di giovane uomo con penna d’oca e foglio di carta» rappresenta un’importante aggiunta al corpus dell’artista. Quest’opera venne acquistata dalla collezionista ebrea tedesca di Monaco di Baviera Ilse Hesselberger nel 1927. La collezionista fu costretta a cedere il dipinto per la propria libertà, ma venne ingannata dai nazisti e venne assassinata nel campo di concentramento di Kaunas. Solo nel 2021, l’opera è stata restituita agli eredi di Hesselberger che hanno deciso di consegnarlo a Sotheby’s per metterlo all’asta. Ovviamente, l’autoritratto è stato prima restaurato e grazie a tali operazioni si è avuta un’ulteriore conferma in merito all’autore dell’opera.

Inoltre il professore d’arte Carlo Falciani ha voluto analizzare il quadro di Bronzino e l’ha descritto come un’opera magnifica: «Questo incredibile ritratto è una delle più interessanti scoperte recenti relative al celebre artista fiorentino Agnolo di Cosimo detto Bronzino È straordinario che un dipinto di questa qualità, un vero capolavoro della ritrattistica del XVI secolo, sia rimasto sconosciuto alla comunità scientifica. La sua riscoperta non solo porta alla luce uno dei più bei ritratti dell’artista, ma migliora anche la nostra comprensione della sua attività giovanile».