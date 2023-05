New York sta affondando: è colpa di oltre 1 milione di edifici

New York sta affondando per colpa dei suoi innumerevoli grattacieli. Seppur di soli 1-2 millimetri l’anno, la Grande Mela sta lentamente cedendo sotto il peso di oltre 1 milione di edifici, che esercitano una continua pressione sul substrato roccioso misto a sabbia e argilla. A ciò si aggiunge l’impatto della crisi climatica, con il conseguente innalzamento dei mari e l’intensificazione di eventi meteorologici estremi. Gli esperti hanno sottolineato che non si tratta di un fenomeno preoccupante a breve termine, ma occorre prestarvi la giusta attenzione per evitare inondazioni e allagamenti. Un caso simile riguarda Giacarta, già per il 40 per cento al di sotto del livello del mare.

Quali sono i rischi per New York nel prossimo futuro

Lo studio, disponibile sulla rivista Earth’s Future, è opera di Tom Parsons, geofisico presso l’US Geological Survey in Virginia. Assieme a un team di ricercatori ha analizzato tutti gli edifici di New York, che al momento della rilevazione erano 1.084.954, tra cui anche i più antichi come l’Empire State Building e il Chrysler Building, sorti all’inizio degli Anni ‘30. Il loro peso è di 751 milioni di tonnellate, pari a circa 140 milioni di elefanti oppure a quasi 2 milioni di Boeing 747 a pieno carico. L’enorme mole sta premendo sui materiali del terreno, che spaziano dalla roccia all’argilla fino alla sabbia. «In media, si parla di 1-2 millimetri l’anno, ma alcune aree arrivano a 4.5», ha detto alla Cnn Parsons. Fra le zone più a rischio ci sono Brooklyn, Queens e la bassa Manhattan. «Riscontriamo però cedimenti a Staten Island che non riesco a spiegare», ha concluso l’esperto.

Il fenomeno che sta colpendo New York non è attribuibile però interamente al peso dei grattacieli. La crisi climatica gioca infatti un ruolo fondamentale, tanto che entro il 2050 il livello del mare attorno alla Grande Mela potrebbe salire di 2.5 centimetri. In aggiunta, aumenta anno dopo anno il rischio di eventi estremi, tra cui uragani e noreaster, cicloni extratropicali che si verificano fra fine autunno e inizio primavera su tutta la costa orientale degli States. Non bisogna poi sottovalutare anche l’epoca geologica in cui ci troviamo. «Fra le cause ci sono anche il rilassamento post glaciale e il pompaggio delle acque sotterranee», ha sottolineato il dottor Parsons. «Per alcuni fenomeni inoltre non abbiamo nemmeno spiegazioni valide».

Il caso di Giacarta che presto potrebbe essere sott’acqua

Come ha sottolineato il dottor Parsons nel suo studio, New York non è la sola grande metropoli nel mondo ad affondare lentamente nel terreno. Ancor più allarmante è la situazione di Giacarta che, al ritmo attuale, affonda a una media di 7.5 centimetri l’anno. Il 40 per cento della città è già al di sotto del livello del mare, tanto che nella stagione delle piogge molto spesso si verificano allagamenti di forte entità. Per questo, il governo indonesiano intende trasferire tutti gli edifici pubblici a Nusantara, che diventerà la nuova capitale a partire dal 2024. Costruita ex novo sul lato orientale dell’isola del Borneo, avrà un costo pari a 28 miliardi di euro. I lavori procedono spediti, anche se per il completamento di tutte le strutture bisognerà attendere ancora a lungo. Le autorità sperano di poterla completare nel 2045 per i 100 anni di indipendenza.