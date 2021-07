Cala il sipario sulla terza stagione di New Amsterdam, il medical drama ideato da David Schulner e trasmesso, in prima serata, da Canale 5. Negli ultimi due episodi, in onda stasera, martedì 29 giugno, alle 21.20, i personaggi si troveranno ad affrontare le conseguenze di situazioni familiari e lavorative complicate, che li porteranno a fare scelte decisive per il loro futuro e per quello dell’ospedale.

New Amsterdam: la trama e le anticipazioni degli ultimi due episodi in onda martedì 29 giugno 2021 su Canale 5

New Amsterdam: La trama

Basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, la serie racconta la storia del dottor Max Goodwin, direttore medico del New Amsterdam di New York, e della sua battaglia contro la burocrazia per garantire un’assistenza straordinaria a tutti i pazienti. Nella terza stagione, il racconto riprende a distanza di un anno dall’esplosione della pandemia di Covid, contesto che aumenta nei medici la consapevolezza delle diseguaglianze nel sistema sanitario.

Inizialmente destinato al palinsesto di Fox Life, nel 2018 il serial è stato acquistato e lanciato da Mediaset, che ne ha trasmesso tutti gli episodi finora prodotti. A marzo del 2021, New Amsterdam ha stuzzicato anche l’interesse di Netflix: per ora, la piattaforma ha reso disponibile soltanto la prima stagione. Nonostante la curiosità dei newtork e delle piattaforme streaming, il racconto proposto dal regista e le storie dei personaggi non hanno particolarmente impressionato il pubblico. L’accoglienza, tanto in America quanto in Italia, è stata piuttosto tiepida. Soprattutto per la terza stagione che, qui da noi non è mai riuscita a superare il 10.6 per cento di share. Intanto, in America, sono in corso le riprese della quarta stagione, in programma tra il 2021 e il 2022.

New Amsterdam: Le anticipazioni sugli ultimi due episodi in onda martedì 29 giugno 2021 su Canale 5

Che cosa succederà nella puntata di stasera? Scopriamolo subito. Nel primo episodio, Tempo di lottare, Max viene duramente criticato dagli ex suoceri nel corso di un colloquio alla presenza dei legali. Turbato da quel confronto, inizia ad avere seri dubbi sul suo valore come padre. Nel frattempo, in ospedale, mille dosi di vaccino contro il Covid potrebbero essere inutilizzabili a causa di un malfunzionamento del frigorifero. Il dottor Goodwin cerca, dunque, di trovare una soluzione, lanciandosi in una corsa contro il tempo per somministrarle tutte prima che vadano a male e per convincere anche i più indecisi ad aderire alla campagna vaccinale. La dottoressa Helena Sharpe prova a stare vicino alla figlia, aiutandola a scegliere il college, ma l’intromissione finirà col creare conflitto tra le due. Intanto, Reynolds riflette sulla sua relazione con Malvo, capo del reparto di ginecologia e ostetricia: il loro amore sembra non avere futuro.

Anche nel secondo episodio, Ricominciare è difficile, le esigenze dell’ospedale si intrecciano con la vita privata dei dottori. Nonostante la clandestinità e i dubbi, Reynolds e Malvo decidono di darsi una chance. In ospedale, il chirurgo viene convocato per un’urgenza e, chiamato dal primario per assisterlo durante un’operazione delicata, riceve un’offerta importante. Dopo diverse settimane in camper, Iggy, il marito Martin e i figli riflettono sul ritorno alla quotidianità dopo la pandemia, rendendosi conto di non essere ancora pronti a riprendere i ritmi. A New York, Max è disperato per aver perso la fede nuziale e, quando Helen rientra a casa un giorno prima del previsto, l’accoglienza non è delle migliori.