Neva investe in CoreTigo per la rivoluzione wireless dell’industria 4.0

Neva SGR, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha finalizzato tramite il proprio Fondo Neva First un investimento in CoreTigo, società altamente innovativa e leader mondiale nella rivoluzione delle comunicazioni deterministic wireless per l’automazione industriale, settore cardine dell’Industria 4.0.

L’investimento di Neva in CoreTigo

CoreTigo, attraverso la reinvenzione dei concetti di rete e connettività esistenti, riduce la complessità dei sistemi di automazione industriale con soluzioni che rendono l’ambiente di produzione più flessibile, consentono l’accesso e la trasmissione wireless di una maggiore quantità di dati e aumentano l’efficienza operativa. La tecnologia di CoreTigo si basa sullo standard IO-Link Wireless e fornisce ai costruttori di macchinari, ai produttori di apparecchiature di automazione e agli integratori di sistemi gli strumenti per creare, nel modo più affidabile ed economico, ambienti produttivi non più vincolati dai cavi. CoreTigo estende la connettività negli ambienti di lavoro, consentendo di esprimere appieno il valore potenziale della rivoluzione dell’Industria 4.0.

Intesa Sanpaolo ha focalizzato da molti anni la propria attenzione sull’ecosistema dell’innovazione israeliano e con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Neva SGR partecipa con continuità alle principali iniziative dedicate alle nuove tecnologie realizzate nel Paese. Le relazioni instaurate consentono alla Banca di cogliere le migliori opportunità per potenziare i servizi alla clientela e, al contempo, di essere un riferimento per le aziende italiane che vogliono entrare in contatto con alcune delle società più innovative a livello mondiale.

Le dichiarazioni dei vertici di Neva e CoreTigo

Mario Costantini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neva SGR, ha così commentato l’iniziativa: «Siamo entusiasti dell’investimento del nostro Fondo Neva First in CoreTigo e ci aspettiamo un contributo significativo alla performance del nostro portafoglio. Con questo investimento siamo orgogliosi di connettere l’industria manifatturiera italiana con una società leader nello sviluppo dell’Industrial Internet of Things. Israele è centrale nello sviluppo della strategia d’investimento di Neva SGR, che collabora con i principali fondi di venture capital per investire nelle società che possono generare impatto positivo per l’economia italiana e importanti ritorni d’investimento per gli investitori dei fondi gestiti. Da gennaio 2022, tramite il nostro Fondo Neva First, abbiamo investito oltre 23 milioni di euro in sei società israeliane che operano in settori eterogenei, dall’IT alla Cybersecurity, dal Quantum Computing all’Agri-Food-Tech».

Gli ha fatto eco Eran Zigman, co-fondatore e CEO di CoreTigo: «L’investimento di Neva in CoreTigo è una conferma dello spirito innovativo dimostrato dal mercato italiano dell’automazione industriale. CoreTigo espande il mercato dell’automazione industriale al wireless con soluzioni in tempo reale che consentono il controllo durante la fase di lavorazione. Siamo orgogliosi di far parte del portafoglio di Neva. L’ecosistema italiano, composto da numerosi costruttori di macchinari e imprenditori manifatturieri, è l’incontro perfetto per la tecnologia di CoreTigo e la collaborazione con Neva accelererà la nostra accoglienza in questo mercato».