Neuer shock: «Operato tre volte per un cancro alla pelle»

Manuel Neuer ha sconvolto il mondo del calcio e dello sport con un annuncio sui social network. «Ho un cancro alla pelle e mi sono già operato tre volte», racconta l’estremo difensore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, una vera leggenda del calcio moderno, più volte considerato il portiere migliore al mondo. Su Instagram lo si vede in un video insieme alla tennista Angelique Kerber, in cui i due lanciano una linea di prodotti per la cura della pelle, perché anche lei è alle prese con una malattia che però è diversa dal cancro di Neuer.

Il post su Instagram: «Tre volte operato per un cancro alla pelle»

Manuel Neuer compare al fianco di Angelique Kerber in quello che è il video di lancio della linea di prodotti per la cura della pelle Newkee care. Un business scelto non a caso, come si evince dalle parole del portiere tedesco. «Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iper-pigmentazione indotta dal sole. Mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già tre volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare. Perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)

Neuer ai box dall’8 ottobre

Intanto il portiere tedesco fa i conti con un problema alla spalla, oltre che con la terza operazione subita a causa del cancro alla pelle. Neuer rischia di saltare il mondiale, poiché non gioca da quasi un mese, dall’8 ottobre. Sono giorni fondamentali per il suo recupero, che potrebbe essere completato già nel weekend prossimo con il possibile ritorno in campo. E lo farà con un vistoso cerotto al volto, quello più volte mostrato in questi anni e su cui era stato mantenuto, fin qui, massimo riserbo. Sembra che la malattia sia stata sconfitta. Il calciatore ha voluto investire in una crema che potesse proteggere gli sportivi, il più delle volte esposti ai raggi solari.