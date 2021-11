Netflix lancia Strappare lungo i bordi, la serie di Zerocalcare

I colori, i disegni e lo stile inconfondibile di Zerocalcare, sbarcano su Netflix. Dopo settimane di attesa, la serie d’animazione prodotta dal colosso dello streaming, Strappare lungo i bordi, approda sulla piattaforma, pronta ad essere guardata. Sei gli episodi, che durano dai 16 ai 22 minuti. Si ride, si piange, ci si analizza insieme ai protagonisti in quell’ora e mezza complessiva che serve per completare la visione. Un film diviso in sei parte, quindi, in cui Zerocalcare affronta svariati temi. Soprattutto i trip mentali, che diventano problemi insormontabili ma spesso in realtà sono questioni di poco conto. Il trailer lanciato un mese fa ha superato le 150mila visualizzazioni e c’è grande curiosità per capire quanto successo riuscirà a raggiungere Strappare lungo i bordi.

Strappare lungo i bordi: la trama

L’antieroe protagonista della storia viaggia insieme a Sarah e Secco, una famiglia più che semplici amici. Il loro viaggio viene raccontato dalla voce di Valerio Mastandrea, narratore in grado di doppiare tutti i personaggi, tranne l’armadillo. Zerocalcare nei sei episodi che compongono la serie parla di certezze e amicizie, tutto grazie al viaggio e ai ricordi. Si passa dal primo incontro tra Zero e Alice, al rapporto con gli insegnanti a 11 anni, ma anche ripetizioni ai bambini, l’ossessione per la puntualità, l’egoismo e la gestione del dolore. Il viaggio dei protagonisti diventa un viaggio anche per lo spettatore, portato a ridere e piangere, ma soprattutto a riflettere.

Zerocalcare, il successo dell’artista

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, deve il suo successo ai fumetti. Nel 2019 ha tagliato il traguardo del milione di copie e la sua fama è in continua ascesa. Dai disegni al blog zerocalcare.it, Michele Rech ha conquistato il pubblico per la sua verve comica e amara. Ha realizzato i corti Rebibbia Quarantine, trasmessi dal programma di La7 Propaganda Live durante tutta la pandemia, e ora sbarca su Netflix. Positive le prime recensioni, ma basterà appena un’ora e mezza per apprezzarne l’umorismo, lo stile e i temi.