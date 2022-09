Netflix, da The Crown 5 a Squid Game 2: 10 serie e film annunciati al TUDUM

Le aspettative erano alte, gli annunci non hanno deluso. Nel corso del weekend si è tenuta l’edizione 2022 del TUDUM, evento globale con cui Netflix presenta le migliori novità dei prossimi mesi. Tanta l’attesa per The Crown 5, che si appresta a tornare con i primi episodi dopo la morte della regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 18 settembre. Il colosso di Reed Hastings ha poi mostrato le prime clip di Squid Game 2 e dei due progetti di Bridgerton, tra cui lo spin-off Queen Charlotte. Senza dimenticare il ritorno di Omar Sy nei panni di Lupin e di Henry Cavill in quelli di Geralt di Rivia per The Witcher 3. Largo anche ai film con Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown e i nuovi progetti thriller di Gal Gadot e Jennifer Lopez. Ecco una guida con i 10 migliori annunci dell’evento.

TUDUM 2022, 10 serie tv e film di Netflix da non perdere

1. The Crown 5, in arrivo il divorzio fra Carlo e Diana

Netflix è pronta ad attirare su di sé le attenzioni mondiali sulla famiglia reale britannica con The Crown 5, in arrivo il prossimo 9 novembre. La narrazione riprenderà dalla fine della quarta stagione, con Carlo (attuale re Carlo III) e Diana in guerra fra loro per i problemi sentimentali. I due, protagonisti di un rapporto senza amore, saranno qui al centro del celebre divorzio, pronti per un nuovo capitolo della loro storia. Volti dei reali inglesi saranno rispettivamente Dominic West ed Elizabeth Debicki, che appaiono brevemente nel teaser di 40 secondi disponibile online.

2. Lupin 3, Omar Sy nella terza parte della serie francese

Prima serie francese ad entrare nella Top 10 americana, Lupin ha presto convinto critici e appassionati. Fra gli show più visti degli ultimi anni, rilegge in chiave moderna il classico di fumetti e manga giapponesi creato da Maurice Leblanc ad inizio 900. Protagonista è Assane Diop (Omar Sy), un uomo che decide di rubare solo a obiettivi definiti seguendo le regole del ladro gentiluomo. La sinossi della terza stagione anticipa per Diop una scelta drastica ma forse inevitabile: abbandonare Parigi e la Francia assieme a moglie e figlio. I fantasmi del suo passato però torneranno per ostacolarlo lungo il cammino. L’uscita non è ancora nota, ma la serie è in arrivo prossimamente su Netflix.

3. The Witcher 3 e The Witcher: Blood Origin, Netflix e il fantasy raddoppiano

C’è grande attesa anche per la terza stagione di The Witcher, serie tv fantasy e adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski e dei relativi videogame. Sebbene non si abbiano ancora dettagli sulla trama, è noto che personaggio principale sarà ancora Geralt di Rivia, nei cui panni tornerà Henry Cavill. Al suo fianco anche Frey Allan, che interpreterà la principessa Cirilla, e Anya Chalotra, alias la strega Yennefer di Vengerberg. La serie arriverà nell’estate 2023, solo dopo aver ceduto il passo a un atteso debutto. A Natale infatti uscirà su Netflix The Witcher: Blood Origin, spin-off/prequel ambientato circa 1200 anni prima della serie principale. Protagonista sarà Michelle Yeoh nei panni di Scain, ultimo membro degli elfi nomadi, al fianco di Sophia Brown che interpreterà la guerriera Eile.

Worlds will collide. The Witcher: Blood Origin is coming to Netflix on December 25. #TUDUM pic.twitter.com/jSDDf7lzdA — The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022

4. Bridgerton 3 e Queen Charlotte: A Bridgerton Story, il ritorno del cult di Netflix

Il 2023 vedrà anche l’arrivo della terza stagione di Bridgerton, serie Netflix di Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn. Le riprese sono già in corso, come testimoniano gli scatti social di alcuni membri del cast, ma la trama è ancora avvolta nel mistero. Grazie ad alcuni rumors si sa che la storia ruoterà attorno a Penelope (Nicola Coughan) e Colin (Luke Newton). L’universo narrativo della serie è però pronto a crescere grazie allo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story, che racconterà la vita dell’omonima regina già vista in alcuni episodi della serie madre. L’arrivo in rete è previsto per l’inizio del prossimo anno.

5. Emily in Paris 3, Lily Collins divisa fra amore e lavoro

A fine anno invece sarà tempo di tornare a Parigi in compagnia di Lily Collins. La figlia dell’ex frontman dei Genesis sarà protagonista della terza stagione di Emily in Paris, in arrivo su Netflix il 21 dicembre. La giovane protagonista, giunta in Francia da Chicago per rinnovare l’immagine social di un’azienda di marketing, si dividerà ancora una volta fra lavoro e amore. Ovviamente all’insegna della moda. È pronta infatti a dichiarare i suoi sentimenti a Gabriel (Lucas Bravo), inconsapevole della relazione del ragazzo con la sua amica Camille (Camille Razat). Alfie (Lucien Laviscount) è invece tornato nel Regno Unito.

6. Tenebre e Ossa 2, Netflix torna di nuovo nel Grishaverse

Lo scorso anno, Neflix aveva stupito i suoi utenti appassionati di fantasy con Tenebre e Ossa, adattamento del primo romanzo di Liegh Badurgo e della saga del Grishaverse. Con il TUDUM 2022 il colosso streaming ha rilasciato il primo teaser della seconda stagione, in uscita nel 2023. Jessie Mei Li sarà nuovamente la protagonista Alina Starkov, che assieme all’amico Mal (Archie Renaux) dovrà combattere il Generale Nero Kirigan (Ben Barnes). Quest’ultimo ha infatti preso il comando di un esercito di inquietanti creature, pronto a dominare sul mondo.

7. 1899, la nuova serie Netflix dei creatori di Dark

Il TUDUM 2022 ha ospitato anche gli sceneggiatori Baran bo Odar e Jantje Friese. Noti per aver dato vita alla serie Dark, i due showrunner hanno presentato il loro nuovo progetto, 1899. In arrivo il prossimo 17 novembre, racconterà il viaggio della speranza di un gruppo di persone dall’Europa per New York. Nel corso della tratta, un’imbarcazione alla deriva sconvolgerà i piani del viaggio, trasformando la speranza di una terra promessa in incubo. Nel cast Miguel Bernandenau (Elite) ed Emily Beecham (Into the Badlands).

8. Squid Game, il nuovo filmato sul fenomeno sudcoreano

La serie più vista della storia sta per tornare. Netflix ha infatti rilasciato una clip in anteprima di Squid Game 2, seconda stagione del fenomeno di Hwang Dong-hyuk. Nel video proprio il regista appare per introdurre una scena con protagonista il Frontman, l’uomo che tesse la tela dietro al terribile gioco di sopravvivenza. Nei nuovi episodi, su cui aleggia ancora il mistero, torneranno Gi-hun (Lee Jung-jae) e la celebre bambola Young-hee. In arrivo anche il suo “fidanzato”, Cheol-su. L’arrivo di Squid Game 2 è previsto per il 2024.

9. Mercoledì, nuove immagini per la serie di Tim Burton

Otto episodi in compagnia della famiglia Addams. Il 23 novembre sbarcherà su Netflix Mercoledì, nuova serie dal genio visionario di Tim Burton. Scritta dagli ideatori di Smallville, ripercorrerà gli anni scolastici della piccola degli Addams (Jenna Ortega). Mentre frequenta la Nevermore Academy, la ragazza cercherà di padroneggiare le sue abilità psichiche e risolvere un antico mistero che aleggia sui suoi genitori. Volto di Gomez e Morticia saranno rispettivamente Luis Guzman e Catherine Zeta-Jones.

10. Da Enola Holmes 2 a The Mother, i migliori film di Netflix

Non solo serie tv. Netflix ha dedicato gran parte del TUDUM 2022 ai film. Su tutti spicca Enola Holmes 2, fortunato sequel sulla sorella minore del più celebre Sherlock. Volto della detective è quello di Millie Bobby Brown, che i fan di Stranger Things hanno imparato a conoscere come Undici. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Henry Cavill nei panni del fratello oltre a David Thewlis ed Helena Bonham Carter. Il film vedrà Enola aprire la sua agenzia dopo il successo del primo capitolo, ma scoprirà che la vita da detective cela grandi problemi. L’uscita è prevista per il 4 novembre.

In arrivo, ma non prima del prossimo anno, anche due star. Gal Gadot sarà protagonista di Heart of Stone, spy thriller internazionale nel cui cast ci sarà anche Jamie Dornan (50 sfumature di grigio). Jennifer Lopez invece si darà all’azione con The Mother, in cui vestirà i panni di una letale assassina in cerca di vendetta per la sua famiglia. Spazio poi anche al sequel di Tyler Rake: Extraction con Chris Hemsworth, che arriverà nel corso del 2023. Dopo gli eventi del primo capitolo, il mercenario australiano si troverà in una nuova ma altrettanto ardua missione di salvataggio in giro per il mondo.