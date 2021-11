Serie pirata

Dopo Cowboy Bebop, disponibile dal 19 novembre, un altro anime (e fumetto) di successo diventerà una serie live action su Netflix. Si tratta di One Piece, la cui prima stagione dovrebbe arrivare nel corso del 2022, salvo imprevisti. La piattaforma di streaming ha appena rivelato i nomi degli attori che interpreteranno Luffy e alcuni dei membri della ciurma di Cappello di Paglia. Ecco il cast.

One Piece, i protagonisti

L’annuncio è arrivato insieme una clip su Instagram dove gli attori si presentano ai fan dell’opera del sensei (“maestro”) Eiichirō Oda. A interpretare il protagonista Monkey D. Luffy sarà Iñaki Godoy. Attore 18enne messicano, ha già lavorato con Netflix alla serie crime-drama Who Killed Sara?. Il ruolo di Roronoa Zoro è andato a Mackenyu, che prossimamente sarà Pegasus nell’adattamento cinematografico de I Cavalieri dello Zodiaco, quello di Nami a Emily Rudd, vista in Fear Street. Jacob Romero Gibson, noto per le sue apparizioni in produzioni come Grey’s Anatomy e Greenleaf. sarà Usop, mentre Taz Skylar, finora attivo soprattutto a teatro, vestirà i panni di Sanji.

One Piece, le riprese in Sudafrica

Pubblicato a partire dal 1997, One Piece è il manga ad aver venduto più copie nella storia. Racconta la storia di Luffy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo: in un mondo dominato dagli oceani vuole diventare il re dei pirati e nel corso del suo primo viaggio si imbatte in svariati combattenti, che ben presto diventano la sua ciurma. L’adattamento anime, che va in onda in Giappone dal 20 ottobre 1999 (e in Italia da novembre 2001), è arrivato a quasi mille puntate. A cui vanno aggiunti, nell’universo di One Piece, anche 14 film. La prima stagione della serie live action sarà composta da dieci episodi che adatteranno l’arco narrativo di Romance Dawn, di cui è già pronta la sceneggiatura. Le riprese dovrebbero iniziare verso la fine dell’anno a Città del Capo, in Sudafrica, dove per supervisionare il progetto sarà presente anche l’autore del manga Eiichirō Oda.